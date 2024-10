Während der Black-Deals von MediaMarkt kommen einige Schätze zum Vorschein. Die Rede ist hier von einem der beliebtesten Starter-Kits von Philips Hue. Gleich drei White & Color Ambiance Lampen mit der passenden Hue-Bridge gibt es endlich wieder zum Bestpreis. Warum Ihr Euch darüber freuen solltet, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Es wird kälter und die Straßen leeren sich. Immer mehr Menschen zieht es wieder in die Gemütlichkeit der eigenen vier Wände. Warum also nicht noch einen draufsetzen und mit dem richtigen Ambiente für eine noch angenehmere Stimmung Zuhause sorgen? Möglich wird das Ganze durch smarte Lichter. Marktführer ist hier Philips Hue mit seinen White & Color Ambience Lampen. Die E27-Glühbirnen mit passender Bridge zur smarten Steuerung waren ewig nicht reduziert erhältlich, doch jetzt ist es endlich wieder soweit.

Smarte Lampen im Sonderangebot bei MediaMarkt

Das letzte Mal, als Ihr Euch das Philips Hue Starter-Kit mit drei Lampen und der Hue-Bridge zum aktuellen Deal-Preis kaufen konntet, liegt schon fast 12 Monate zurück. Seitdem sind die smarten Glühbirnen stetig im Preis gestiegen, wodurch der Preis seit Juni bei rund 125 Euro lag. Nun ist es wieder soweit und Ihr könnt Euch das Set für 79 Euro bei MediaMarkt schnappen und zahlt somit auch den bisherigen Bestpreis.

Der nächstbeste Preis im Netz ist beim Kaufland-Marktplatz erhältlich. Allerdings stehen hier 124,61 Euro im Raum. Besonders spannend ist jedoch, dass die Einzelbirne mindestens 64,13 Euro kostet. In diesem Bundle sind jedoch gleich drei davon enthalten. Wie Ihr es also dreht und wendet: Wenn Ihr smarte Lampen von Philips haben möchtet oder einfach in die Welt der smarten Beleuchtung einsteigen wollt, ist dieser Deal ein absoluter No-Brainer.

Philips Hue White & Color Ambiance Starter-Kit im Kurz-Check

Hier noch einige Eckdaten zum Starter-Set von Philips. Insgesamt 16 Millionen Farben stehen Euch zur Verfügung und zusätzlich über 50.000 Weißschattierungen. Dadurch könnt Ihr Euer Zuhause ganz nach Eurem Geschmack ausleuchten. Zusätzlich sind die LED-Glühbirnen kompatibel mit Matter und unterstützen somit Thread-Protokolle.

Lasst Euer Wohnzimmer dank der Beleuchtung von Philips Hue in verschiedenen Farben erstrahlen. / © Philips

Außerdem ermöglicht die beiliegende Bridge, dass Ihr alle Funktionen der Philips Hue Lampen nutzen könnt. Hierzu zählen etwa Einzelraumsteuerungen oder Zeitpläne. Die Birnen passen zudem in die meisten Sockel, da häufig der E27-Standard verwendet wird. Insgesamt 75 Watt erreichen die Leuchten zudem. Zudem könnt Ihr die LED-Lampen via Alexa oder den Google Assistant steuern. Auch eine Verbindung mit dem Apple HomeKit ist möglich, was jedoch nur mit der Hue-Bridge möglich ist.