Philips Hue Starterkit zum Top-Preis: Tink.de reduziert Preise

Die steigenden Stromkosten sind für viele ein Problem. Durch smarte Beleuchtung könnt Ihr zumindest beim Licht allerdings einiges einsparen. Die Smart Home Aktion von tink.de bietet aktuell einiges an, unter anderem auch ein Philips Hue White & Color Ambiance GU10 Bluetooth Starter Kit mit gratis Bewegungsmelder für weniger als 150 Euro. Im Netz der aktuelle Bestpreis.

Durch einige Umstände sind die aktuellen Strompreise in die Höhe geschnellt und somit ist das Thema "Strom sparen" wieder in aller Munde. Um Euer Smart-Home etwas günstiger zu gestalten, dürfen smarte Lichter natürlich nicht fehlen. Durch die aktuelle Aktion von tink.de spart Ihr noch bis zum 13.06. deutlich, wenn Ihr Euch für das Philips Hue Starter Kit entscheidet.

Das Gesamtpaket beinhaltet somit nicht nur drei Lampen, bei denen Ihr aus 16 Millionen Farben wählen könnt, sondern auch die passende Bridge und einen Dimmschalter. Die Installation ist denkbar einfach. Ihr müsst lediglich die Bridge an Euren WLAN-Router anschließen, die Lampen einschrauben und schon könnt Ihr Eure Beleuchtung mit Hilfe der Philips-App oder per Sprachbefehl steuern. Eine Integrierung in das Apple Home Kit ist ebenfalls möglich.

Darum lohnt sich der Deal von tink.de

Normalerweise stellen wir uns hier die Frage, ob sich die Deals wirklich lohnen. In diesem Fall ist die Frage allerdings eher, ob Ihr eine smarte Beleuchtung benötigt. Denn aktuell bekommt Ihr im Netz kein günstigeres Angebot für das Gesamtpaket. Das Philips Hue Starterkit kostet Euch in der Regel bereits rund 145 Euro und der beiliegende Bewegungsmelder noch einmal circa 35 Euro. Zusätzlich erhaltet Ihr aktuell noch einen Spotify Premium Gutschein über 6 Monate auf tink.de.

Smarte Beleuchtung gehört in jedes Smart Home. Dabei holt Ihr Euch nicht nur mehr Bequemlichkeit in die eigenen vier Wände, Ihr könnt mit dem Smart-Home effektiv Strom sparen. In unserer großen Marktübersicht zu Philips Hue bekommt Ihr noch mehr Informationen rund um die smarte Beleuchtung und auch, worauf Ihr beim Kauf unbedingt achten solltet.