Philips S8000: Nach smartem Licht, elektrischen Zahnbürsten und TVs, nun auch Smartphones

Denken wir an Philips, so denken wir vermutlich primär an smarte TVs mit Ambilight, smarte Hue-Lampen oder einer elektrischen Zahnbürste . Als letztes würde wohl jemand ein Android-Smartphone wie das bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde aufgetauchtes Philips S8000 denken. Dennoch wurde genau ein solches Smartphone nun zertifiziert.

Philips wagt mit dem S8000 den hart umkämpften Einstieg ins Smartphone-Geschäft

Manch einer mag Philips als ein ehemaliges deutsches Unternehmen vermutet haben, ist aber nicht so. Das Unternehmen wurde 1891 in dem niederländischen Eindhoven gegründet und widmet sich hauptsächlich den Haushaltsgeräten. Das Audio- und TV-Segment wurde an das chinesische Unternehmen TPV Technology lizensiert, was unter Umständen auch unser via "NotebookCheck" aufgegabelten Fund erklären könnte.

Denn wie der Tippgeber "Abhishek Yadav" auf Twitter dokumentierte, wurde bei der TENAA (Telecommunication Equipment Certification Center) ein Philips S8000 zertifiziert. Dabei handelt es sich augenscheinlich um ein Android-Smartphone mit einer rückseitigen Triple-Kamera. Erste technische Daten, samt Bildmaterial gibt die Eintragung der chinesischen Zertifizierungsbehörde auch schon her. So heißt es, das Philips S8000 ist 168 x 77 x 11 Millimeter groß und 223 Gramm schwer, was einem ganz schönem "Klopper" gleich kommt.

Das Philips S8000 zeigt sich bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde. / © Philips / TENAA / edit by NextPit

Hinter dem 6,67 Zoll großem TFT-Display (2.400 x 1.080 Pixel) soll sich ein 5G-tauglicher Octa-Core-Prozessor mit einer maximalen Taktfrequenz von 2.0 GHz für den nötigen Vortrieb sorgen. Recht abenteuerlich sind die Angaben des Speichers, welche im Grunde fast alles abdecken. Von 6 GB, 8 GB und 12 GB RAM, sowie 128, 256 und 512 GB internen Programmspeicher ist laut dem Dokument die Rede. Den breiten Displayrändern zufolge scheint es sich nicht um ein Flaggschiff zu handeln.

Den Abschluss der veröffentlichten Informationen bildet ein 4.800 mAh starker Akku. Die hier dargestellte Bilder wurden inzwischen wieder entfernt. Während bislang noch komplett unbekannt ist, wo und wann denn dieses ominöse Philips S8000 erscheinen soll, gewährt mir noch den einen Hinweis: Im Sommer 2017 gab es auch schon einmal mit dem Philips S329 und Philips X598 zwei TENAA-Eintragungen.

Würdet Ihr Euch denn einen weiteren Smartphone-Hersteller wünschen, nachdem sich ja LG vor ein paar Jahren bereits verabschiedet hat? Schreibt uns gern Eure Meinung in den – extra für Euch schön hergemachten – Kommentarbereich.