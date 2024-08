Die Welt des Online-Shoppings und der Bahnreisen hat viele Vorzüge, doch sie bringt auch Risiken mit sich, insbesondere durch Phishing-Angriffe, die zunehmend raffinierter werden. In der letzten Zeit haben zahlreiche Kunden der Deutschen Bahn unangemeldete Erstattungsbenachrichtigungen erhalten. Was steckt wirklich hinter diesen Mails und wie könnt Ihr Euch schützen? Das verrät Euch nextpit in diesem Beitrag.