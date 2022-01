Phoneside: Dieses günstige Smartphone-Zubehör macht Euch zum ultimativen Multitasker

Aber was ist das eigentlich für ein Ding und warum erzähle ich Euch davon? Phoneside ist eine Smartphone-Halterung, die von Makagency hergestellt und für 29 € verkauft wird. Mit dem Gadget könnt Ihr das Smartphone an Euren Laptop zu "klemmen" und es dadurch als Zweitbildschirm nutzen.

Mir gefiel die Tatsache, dass es per 3D-Druck von einem Startup-Unternehmen mit Sitz in Frankreich hergestellt wurde. Die Firma wurde von einem jungen französischen Unternehmer namens Mehdi Maizate gegründet. So ein Storytelling mag zwar ganz nett sein, aber ich hatte das Gadget auch bitter nötig.

Phoneside verstellbarer Smartphone-Halter

Phoneside: Wie funktioniert die Smartphone-Halterung?

Phoneside hat eine verstellbare Halterung mit Halteflügeln an den Seiten und unten, die an einer Klemme befestigt sind um sie am Bildschirmrand Eures Laptops anzubringen. Die Halterung hat nicht nur Platz für ziemlich breite Smartphones (von 55 bis 88 mm) sondern Ihr könnt den Clip auch an den meisten Laptops (bis zu 21 mm Bildschirmtiefe) befestigen.

Die Halteflügel unten sind übrigens auch abnehmbar, sodass Ihr Euer Smartphone links oder rechts am Laptop anbringen könnt. Ihr könnt es zudem im Querformat an der Oberseite des Displays anbringen. Theoretisch könnt Ihr die Halterung überall befestigen, aber der Hersteller hat Phoneside so konzipiert, dass Ihr Euer Smartphone als Zweitbildschirm für Multitasking, Videogespräche usw. verwenden könnt.

Und das ist zugegebenermaßen genau der Grund, warum ich nach diesem Produkt gefragt habe (Wow, ein Tech-Journalist, der Tech-Produkte kostenlos abgreift – das gab es ja überhaupt noch nicht!).