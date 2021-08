Pixel 6 kommt ohne Netzteil: "The same procedure as every launch"

Google hat gegenüber The Verge bestätigt, dass Hardware in Zukunft auch aus Mountain View ohne Netzteil geliefert werden sollen. Den Start macht das für den Herbst geplante Google Pixel 6 samt großem Bruder Pixel 6 Pro. Mit der Ankündigung regt Google im Netz eine Debatte an, die wir in diesem Jahr schon mehrere Male durchlebt haben.

Zuerst ließ Apple das Netzteil des iPhone 12 weg, dann folgten Samsung und Xiaomi und nun nimmt die Weglass-Welle auch bei Google Einzug. Gegenüber The Verge äußerte der Suchriese, dass auch Googles Hardware in Zukunft ohne Netzteil ausgeliefert werden soll. Als erstes soll das die neuen Smartphones Pixel 6 und Pixel 6 Pro betreffen. Selbst die Begründungen gleichen denen der anderen Unternehmen so ziemlich bis aufs letzte Wort.

Die neuen Pixel-Smartphones sollen im Herbst erscheinen. / © Google

Als erstes Argument führt Google den Umstand an, dass es ohnehin schon in vielen Haushalten USB-C-Ladegeräte gibt. Somit scheint es sinnlos, noch ein weiteres Ladegerät in unzählige Haushälte zu schicken. Einher geht dieses Argument natürlich auch mit dem Umweltschutz. The Verge zeigt aber im gleichen Zug treffen, wie kompliziert dieses Thema ist. Denn, auch wenn dies nicht belegbar sei, könnte die Umweltbelastung dadurch ja auch einfach auf Drittanbieter für Netzteile umgelagert werden.

NextPit-Community ist sich einig: Alles nur Greenwashing

Ein Argument, das nun sicher auch wieder aufkommen wird: Das sieht alles ziemlich nach Greenwashing aus. "Greenwashing" beschreibt Unternehmenstaktiken, die Unternehmen eine weiße Umweltschutz-Weste waschen sollen, ohne dass dieses dafür tatsächlich etwas für die Umwelt tun muss. Dieses Ergebnis ergab eine Umfrage in der NextPit-Community als Samsung das Netzteil beim S21 wegließ. Stellt sich die Frage: Hat sich Eure Meinung zum Thema Netzteile-Weglassen geändert?

Weglassen von Ladegeräten inzwischen sinnvoll? Doch, finde ich schon!

Nein, ist immer noch Greenwashing. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wenn Ihr wollt, diskutiert das Thema gerne noch einmal in den Kommentaren aus! Eventuel habt Ihr ja in der Zwischenzeit ein Handy ohne Netzteil gekauft und könnt berichten, ob Ihr ein Ladegerät zu Haus herumfliegen hattet.