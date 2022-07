Pixel 6 im Vertrag zum Prime-Day-Preis: Warum alles auf einmal zahlen?

Die Amazon Prime Days neigen sich langsam Ihrem Ende zu und haben heute mit dem zweiten Tag noch allerhand Angebote auf Lager. Nichtsdestotrotz schläft auch die Konkurrenz nicht und so haben wir einen sehr interessanten Deal bei Saturn entdeckt. Hier könnt Ihr aktuell das Google Pixel 6 mit einem Tarif im Telekom-Netz für gerade einmal 19 Euro ergattern. Ob sich das Angebot tatsächlich lohnt, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check!

NEXT PIT TV

Das Google Pixel 6 zählt nach wie vor zu einem der spannendsten Smartphones, die Ihr Euch aktuell kaufen könnt. Aktuell könnt Ihr Euch das Pixel 6 zusammen mit einem Mobilcom-Debitel Tarif im Telekom-Netz und 10 GB Datenvolumen bei Saturn sichern.

Affiliate Angebot Google Pixel 6 Zur Geräte-Datenbank

Das Smartphone nutzt ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz. Neben dem Display fällt vor allem das originelle Design direkt ins Auge. Google hat sich nämlich entschieden, einen Kamera-Balken auf der Rückseite anzubringen, der das duale Kamerasystem beheimatet. Als Prozessor kommt das Google Tensor-SoC zum Einsatz und setzt zudem auf 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Antoine hat das Smartphone ausführlich für Euch getestet. Interessiert Ihr Euch also für das Smartphone, solltet Ihr unbedingt seinen Test zum Google Pixel 6 lesen.

Lohnt sich das "Google Pixel 6"-Angebot von Saturn?

Wie bei unseren Tarif-Checks üblich, kauft Ihr hier nicht nur das Smartphone, sondern schließt einen Tarif ab. Dabei handelt es sich um ein Promotions-Angebot von Mobilcom-Debitel. Der Tarif nutzt dafür das sehr gute LTE-Netz der Telekom und verfügt über 10 GB Datenvolumen, statt der üblichen 6 GB. Neben den 19 Euro für das Gerät müsst Ihr zu Beginn des Vertrages noch eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro zahlen und monatlich bittet Euch der Anbieter mit 19,99 Euro zur Kasse. Alle Infos könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Google Pixel 6 Übersicht Eigenschaft green LTE 6 GB Promotion Datenvolumen 6 GB + 4 GB Bandbreite Max. 25 MBit/s 5G? Nein Allnet-Flat Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Einmalkosten (Gerät) 19,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 3,95 Euro Monatliche Kosten 19,99 Euro Gesamtkosten 542,70 Euro Zum Angebot!

Wie Ihr sehen könnt, zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit insgesamt 542,70 Euro für das Google Pixel 6 mit dem passenden Mobilcom-Debitel Vertrag. Entscheidet Ihr Euch für einen Direktkauf, zahlt Ihr aktuell bereits 512 Euro für das Flaggschiff – und das ohne Vertrag.

Natürlich müsst Ihr bei diesem Angebot ein paar Abstriche machen. So habt Ihr keinen Zugang zu 5G, was aber selbst in großen Städten noch nicht wirklich gut ausgebaut ist. Außerdem müsst mit einer maximalen Bandbreite von 25 MBit/s leben. Macht Euch das allerdings nichts aus, dann ist dieser Deal von Saturn wirklich gut.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Mobilcom-Debitel sammeln können? Teilt sie uns im Kommentarbereich mit!