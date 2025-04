Mit Trade-in-Boni, Gratis-Kopfhörern und starken Specs machen sowohl das brandneue Pixel 9a als auch das Pixel 8a ordentlich Eindruck. Aber welches Modell passt besser zu Euch und welches Angebot lohnt sich mehr? nextpit hat beide Geräte genau unter die Lupe genommen.

Affiliate Angebot Google Pixel 9a Sichert Euch 50 Euro Ankaufsprämie und die Pixel Buds A-Series!

Affiliate Angebot Google Pixel 8a 100 Euro Ankaufsprämie sichern!

Das bieten die beiden Pixel-Phones

Technisch hat das Pixel 9a einige Asse im Ärmel. Es ist mit einem 6,3 Zoll großen OLED-Display ausgestattet, das nicht nur minimal größer ist als das 6,1-Zoll-Panel des 8a, sondern auch in Sachen Helligkeit glänzt. Mit bis zu 2.700 Nits Spitzenwert übertrifft es das 8a (2.000 Nits) deutlich, was besonders bei direkter Sonneneinstrahlung einen echten Unterschied macht. Beide Displays bieten eine 120-Hz-Bildwiederholrate, wodurch Inhalte flüssig und reaktionsschnell dargestellt werden – ideal für Gaming, Scrollen und Videos.

Wie seine Vorgänger 7a und 8a hat auch das Pixel 9a dicke Ränder um das Display. / © nextpit

Im Inneren werkelt beim Pixel 9a der neuere Tensor G4 Chip, während im 8a der G3-Prozessor arbeitet. In der Praxis liefern beide genügend Power für alle Alltagsanwendungen, Multitasking und auch mal anspruchsvollere Apps. Der G4 ist allerdings energieeffizienter, was sich vor allem in Verbindung mit dem größeren Akku des 9a (5.100 mAh vs. 4.492 mAh) positiv auf die Laufzeit auswirkt. Beide Geräte lassen sich sowohl herkömmlich als auch kabellos laden, wobei das 9a mit 23 Watt schneller wieder von der Steckdose genommen werden kann als das 8a mit seinen 18 Watt.

Auch in Sachen Kamera gibt es spannende Unterschiede. Das Pixel 8a bietet eine 64-MP-Hauptkamera, während das 9a auf einen neuen 48-MP-Sensor setzt – dieser ist zwar niedriger aufgelöst, kann aber dank größerer Pixel und modernerer Technik trotzdem die besseren Ergebnisse liefern, besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen. Beide Geräte sind mit einer Ultraweitwinkelkamera ausgestattet und glänzen durch Googles starke Bildverarbeitung, inklusive Nachtsicht, magischer Radierer und KI-gestützter Verbesserungen. Die Frontkamera beider Modelle kommt auf 13 MP und ermöglicht super scharfe Selfies. Foto-Fans werden somit an beiden Google-Phones ihre Freude haben.

Sowohl mit dem Pixel 9a als auch dem Pixel 8a (hier zu sehen) knipst Ihr schicke Bilder / © nextpit

Beide Smartphones sind gegen Wasser und Staub geschützt (Pixel 8a nach IP67, Pixel 9a nach IP68), bringen 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher mit. Für sieben Jahre könnt Ihr Euch auf regelmäßige Android- und Sicherheitsupdates verlassen – ein dicker Pluspunkt für beide Modelle. Die Ausstattung umfasst außerdem Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2 und eine solide Stereo-Lautsprecher-Performance. Und nie zu vernachlässigen bei Google-Phones: Du bekommst pures Android direkt vom Hersteller.

Wir haben das Pixel 9a bereits einem ersten Test unterzogen. Unser Tester bezeichnete es als „ein interessantes Update für Googles Mittelklassegerät“, womit er das Pixel 8a meint. Dieses haben wir im vergangenen Jahr natürlich ebenso ausführlich unter die Lupe genommen - und waren total aus dem Häuschen. Satte 5/5 Sterne hat sich die Fan-Edition damals verdient. Als einzig negativen Aspekt haben wir die relativ langen Ladezeiten hervorgehoben.

Egal, für welches Gerät Ihr Euch entscheidet, beide Smartphones liefern solide Technik, die sich nicht zuletzt auch im Preis unterscheidet. Wie gut die aktuellen MediaMarkt-Angebote wirklich sind, erfahrt Ihr nun.

So viel müsst Ihr bei MediaMarkt zahlen

Das Pixel 9a wird derzeit mit einem Trade-in-Bonus von 50 Euro angeboten. Cool dabei ist, dass der Bonus zusätzlich zum Ankaufswert Eures alten Smartphones dazu kommt. Ist Eurer Altgerät also zum Beispiel nur noch 30 Euro wert, kassiert Ihr immerhin 80 Euro. Obendrauf gibt’s die Pixel Buds A-Series gratis dazu, Googles hauseigene True-Wireless-Kopfhörer, die es aktuell einzeln für rund 70 Euro zu kaufen gibt. Die Kopfhörer haben eine solide Akkulaufzeit von bis zu fünf Stunden. Praktischerweise passen sie den Klang und die Lautstärke von Musik, Podcast und Co. automatisch an Eure Umgebung an.

Das Pixel 9a gibt es in vier verschiedenen Farben. Ihr habt die Wahl zwischen Obsidian*, Porcelain*, Iris* und Peony (Pink)*. Auf der Rechnung stehen 549 Euro für die 128 GB Version beziehungsweise 649 Euro für 256 GB*.

Wer sein altes Smartphone eintauscht, kann den Preis für die Pixel-Smartphones ordentlich drücken. Ziehen wir die 50 Euro Eintauschbonus und 70 Euro Warenwert der Kopfhörer vom UVP des Pixel 9a ab, kommen wir bei rund 419 Euro (für 128 GB) beziehungsweise 519 Euro (für 256 GB) raus. Hier gilt: je höher der Wert Eures alten Smartphones, desto besser. Natürlich müsst Ihr den Ankaufservice von MediaMarkt nicht in Anspruch nehmen. Die Pixel Buds bekommt Ihr trotzdem. Die Angebote sind dann allerdings nicht mehr ganz so toll. Achtung: Ihr profitiert nur noch bis zum 11. Mai von den Gratis-Kopfhörern und dem Extra-Bonus – danach ist Schluss mit der Aktion.

Affiliate Angebot Google Pixel 9a Sichert Euch 50 Euro Ankaufsprämie und die Pixel Buds A-Series!

Beim Pixel 8a gibt es sogar 100 Euro Ankaufsbonus on top, allerdings ohne sonstige gratis Beigaben. Den Vorgänger gibt es neben den schlichten Varianten (Procelain* und Obsidian*) auch in Grün (Aloe)* und Blau (Bay)*. Für die Version mit 128 GB Speicher und farbigem Gehäuse zahlt Ihr aktuell noch 399 Euro. Die schwarze Version gibt es nur mit 256 GB und kostet 465 Euro.

Durch den Ankaufsbonus bekommt Ihr das farbige Pixel 8a dann schon für 299 Euro, was ein echt guter Preis ist. Je nachdem, wie viel Euer eingesendetes Smartphone wert ist, sinkt dieser Preis noch weiter. Die schwarze 256-GB-Version des Pixel 8a landet dank 100 Euro Bonus bei 365 Euro.

Affiliate Angebot Google Pixel 8a 100 Euro Ankaufsprämie sichern!

Am Ende hängt unsere Empfehlung vom Budget und Euren Ansprüchen ab. Wenn Ihr bereit seid, etwas mehr auszugeben, bekommt Ihr mit dem Pixel 9a ein Smartphone, das nicht nur moderner aussieht, sondern auch länger durchhält, bei Sonnenschein besser lesbar ist und ein leichtes Leistungs-Plus bietet. Wer lieber sparen möchte, fährt mit dem 8a hervorragend – es liefert fast das gleiche Nutzererlebnis zu einem deutlich günstigeren Preis. Jetzt müsst Ihr entscheiden: Setzt Ihr auf das Gesamtpaket inklusive Pixel Buds und modernster Technik? Oder greift Ihr lieber zum Preis-Leistungs-Knaller mit starkem Bonus? Beide Optionen sind attraktiv – es kommt nur darauf an, was Euch wichtiger ist.

Für welches Angebot würdet Ihr Euch entscheiden? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.