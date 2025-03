Habt ihr schon länger ein Auge auf die PlayStation 5 geworfen, wolltet aber einfach keine 400 Euro oder mehr für die Konsole auszugeben? Dann könnte das aktuelle Angebot von o2 genau das Richtige für Euch sein. Für unter 20 Euro im Monat erhaltet Ihr einen der beliebtesten Tarife des Providers und könnt Euch für einmalig 41,99 Euro eine brandneue PS5 Slim in der Digital Edition sichern. Keine versteckten Kosten oder Fallstricke, oder?

PS5 zum Handytarif – Ergibt das Sinn?

Das Interessante an dem Angebot sind vor allem die geringen monatlichen Kosten. Denn der Mobile M von o2 kostet Euch ohne eine Zugabe ohnehin mindestens 24,99 Euro pro Monat. Hier kommen einmalige Kosten in Höhe von 37 Euro hinzu, sowie 4,99 Euro für den Versand. Das Entscheidende ist hier jedoch die Vertragslaufzeit. Denn Ihr geht eine Bindung von 36 Monaten ein. Bedeutet, dass der Handyvertrag zwar nur 24 Monate lang läuft und Ihr ihn danach auch weiternutzen oder abstoßen könnt, die Zahlung für die Konsole allerdings noch 12 Monate weiterläuft.

Vergleichen wir das nun mit den reinen Tarifkosten für den Tarif über dieselbe Laufzeit, spart Ihr somit 138 Euro und habt die Playstation 5 gleich im Gepäck. Aber all das rechnen hat natürlich keinen Sinn für Euer Bankkonto. Denn am Ende schließt Ihr einen Handyvertrag ab, um Euch die PS5 zu schnappen. Einen echten Schubladenvertrag haben wir allerdings nicht, da die Gesamtkosten natürlich höher liegen, als Ihr für die Konsole zahlen würdet. Benötigt Ihr aber ohnehin einen neuen Handyvertrag, ist dieser Deal richtig spannend. Als Kredit-Ersatz wäre dieses Angebot allerdings weniger ratsam.

Schauen wir uns aber noch den Tarif genauer an. Der o2 Mobile M bietet Euch anfangs 30 GB Datenvolumen pro Monat. Doch das Besondere an diesem Tarif ist der Grow-Vorteil, der ihn jedes Jahr wachsen lässt. So habt Ihr im zweiten Jahr bereits Zugriff auf 35 GB und im dritten Jahr sogar auf 40 GB. Und das geht immer weiter, bis ihr schließlich das Maximum von 130 GB erreicht. Ihr bekommt also mit der Zeit immer mehr Leistung für Euer Geld.

Zudem bringt Euch der Tarif in das zuverlässige 5G-Netz und auch eine Download-Bandbreite von bis zu 300 MBit/s ist mit dabei. Wenn Ihr also unterwegs Serien streamen, Social Media Reels und Stories ansehen oder Games zocken wollt, dann ist dieser Tarif perfekt für Euch. Ruckler und lange Ladezeiten müsst Ihr in der Regel nicht befürchten. Außerdem sind eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS sowie EU-Roaming ebenfalls inklusive. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Eckdaten des Angebots noch einmal für Euch zusammengefasst.

Tarif-Check Tarif o2 Mobile M Datenvolumen 30 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s SMS / Telefon-Flat Ja Laufzeit 36 Monate Monatliche Kosten 19,99 € Einmalige Kosten 41,99 € Gesamtkosten 761,63 € Aktueller Gerätepreis (laut idealo) Playstation 5 Slim Digital Edition – 429,00 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 9,24 € Zum Angebot*

Habt Ihr die PS5 also ohnehin auf Eurer Wunschliste und braucht zusätzlich noch einen Handyvertrag, ist das Angebot definitiv einen Blick wert. Falls das alles nichts für Euch ist, könnt Ihr Euch die Konsole zum aktuellen Bestpreis mit Spiel bei Amazon schnappen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Könnt Ihr mit einem solchen Kombi-Angebot etwas anfangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!