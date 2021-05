Poco kündigt M3 Pro 5G an: Und täglich grüßt das 200€-5G-Handy

Was in letztem Jahr noch Displays mit hoher Bildwiederholrate waren, sind in diesem Jahr 5G-Preisbrecher! Xiaomi-Tochter Poco hat soeben mit dem X3 Pro 5G eine weitere Alternative zum Redmi Note 9T, Redmi Note 10 5G und Realme 8 5G präsentiert. Dabei sieht das Mittelklasse-Handy nach einem echt guten Gesamtpaket aus!