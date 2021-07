Gratis statt 3,99€: Verpasst dieses Adventure für Android nicht!

Blackthorn Castle ist ein Abenteuerspiel, in dem Ihr als ein namenloser Charakter (einfach Adventurer genannt) spielt und Onkel Herny helfen müsst, ein Artefakt zu finden. Dieses ist in Blackthorn Castle in England versteckt, das einst von einem Zauberer bewohnt wurde.

Ihr könnt das Spiel "Blackthorn Castle" bei Google Play aktuell kostenlos statt für 3,99 Euro herunterladen.

Blackthorn Castle: Deswegen lohnt sich das Game

Das Spiel ist ein Point-and-Click-Spiel in der Ego-Perspektive, d. h., Ihr bewegt Euch entlang vordefinierter Pfade auf einem festen Spielfeld, indem Ihr auf interaktive Elemente auf dem Display klickt.

Optisch ist die Grafik nicht atemberaubend, aber ich finde die Fantasy-Atmosphäre gelungen und die realistische Seite trotz allem schön. Auch die Musik ist sehr eindringlich. Auch das Gameplay ist sehr einfach zu verstehen. Gute Nachricht: Ihr könnt das Spiel auf Deutsch spielen.

Das Spiel wird normalerweise für 3,99 Euro verkauft, da es sich um die Premium-Version handelt, bei der alle Kapitel freigeschaltet sind und keine Werbung enthalten ist. Blackthorn Castle wurde bereits über 500.000 mal heruntergeladen und kommt mit einer 4,3-Sterne-Bewertung im Play Store auf der Grundlage von über 39.000 Bewertungen.