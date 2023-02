Portable SSDs von Crucial und Samsung: Aktuell zu Tiefstpreisen

Aktuell gibt es bei Amazon wieder einige spannende Deals bei portablen SSDs. Konkret werden die Crucial X8 4 TB sowie die Crucial X6 1 TB, aber auch die Samsung Portable SSD T7 1 TB und Portable SSD T7 Shield 2 TB so günstig angeboten wie nirgendwo sonst. Wir stellen Euch die vorübergehend günstiger angebotenen externen SSDs näher vor.

Alle angebotenen portablen SSD von Crucial und Samsung können wahlweise via USB-C oder USB-A an PC, Spielekonsole, Smartphone, Tablet oder andere Geräte angeschlossen werden, um den Speicherplatz zu erweitern. Die einzige Ausnahme ist die Crucial X6 1 TB. Hier gehört nur ein USB-C-

Kabel zum Lieferumfang, einen Adapter oder ein Kabel mit USB-A-Anschluss müsstet Ihr Euch bei Bedarf also zusätzlich besorgen (oder gegen Aufpreis zur Version inkl. USB-A-Adapter* greifen).



Portable Crucial-SSDs bei Amazon am günstigsten

Die Crucial X6 Portable 1 TB* erzielt bis zu 800 MB/s Leserate und bringt es bei 6,9 × 1,1 × 6,4 cm auf 39,1 Gramm Gewicht. Amazon verkauft die portable SSD aktuell für 69,99 Euro inkl. Versandkosten – woanders zahlt Ihr dafür derzeit mindestens rund 8 Euro mehr. Die Crucial X8 4 TB* ist 11 × 1,15 × 5,3 cm groß und wiegt 95,2 Gramm. Die größeren Abmessungen gehen mit einer höheren Leistung (bis zu 1.050 MB/s Lesegeschwindigkeit) und einer hohen Kapazität von 4 TB einher. Bei Amazon zahlt Ihr dafür aktuell 299,99 Euro – günstiger wurde die externe SSD seit Ihrer Markteinführung im vergangenen Jahr noch nie angeboten.

Affiliate Angebot Crucial X6 1TB 1 TB | USB 3.2 | Lesegeschwindigkeit bis zu 800 MB/s

Samsung Portable SSD T7 Shield mit 22 Euro Preisvorteil

Die Samsung Portable SSD T7 Shield 2 TB* erzielt eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 1.050 MB/s und wiegt 58 Gramm bei den Abmessungen 8,5 × 0,8 × 5,7 cm. Die Shield-Modelle verfügen über ein gehärtetes Gehäuse, das Stürze aus bis zu 3 Metern Höhe verkraften soll. Amazon verlangt für das Modell derzeit 167,99 Euro, was mit weitem Abstand das beste Angebot ist: Andere Händler verkaufen das Modell erst ab ca. 190 Euro, Ihr könnt bei diesem Deal also rund 22 Euro sparen. Die Samsung Portable SSD T7 1 TB* für 87,99 Euro haben wir Euch bereits vor einigen Tagen vorgestellt – dieser Deal ist weiterhin gültig und es gibt diese externe SSD immer noch nirgendwo günstiger als bei Amazon.

Affiliate Angebot Samsung Portable SSD T7 1 TB | USB 3.2 Gen.2 | 1.050 MB/s Lesen | 1.000 MB/s Schreiben

Samsung-Deals mit microSD-Karte und USB-Sticks

Neben den tragbaren SSDs gibt es noch ein paar weitere momentan reduzierte Samsung-Speichermedien, die für Euch auch interessant sein könnten. Das sind zwei bis zu 400 MB/s schnelle USB-Sticks, der Samsung Fit Plus 128 GB* sowie der Samsung Bar Plus 256 GB* und eine 512 GB große, bis zu 160 MB/s schnelle Samsung Pro Plus microSD-Karte* inklusive SD-Adapter. Auch bei diesen befristeten Angeboten ist Amazon spätestens inklusive Versandkosten der günstigste Anbieter.