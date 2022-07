Preissturz beim OnePlus 9 Pro: Beide Speichervarienten am Prime Day zum Bestpreis

Am Prime Day 2022 gibt es eines der besten Android-Flaggschiffe aus dem Jahr 2022 zu Bestpreisen. Das OnePlus 9 Pro kauft Ihr in zwei Speichervarianten günstiger als je zuvor im Netz. Wir bringen Euch direkt zum Deal und verraten Euch, wie gut das OnePlus 9 Pro wirklich ist.

In unserem Test konnte das OnePlus 9 Pro sehr gute Ergebnisse erzielen – und auch in unserem jährlichen Kamera-Blindtest war das Handy weit vorne mit dabei. Sucht Ihr also nach einem leistungsstarken Android-Smartphone mit guter Kamera, solltet Ihr das OnePlus-Flaggschiff am Prime Day 2022 in Betracht ziehen. Denn aktuell zahlt Ihr für beide Speichervarianten den bisherigen Tiefstpreis.

Zum Vergleich: Das Modell mit 128 Gigabyte internem Speicher kauft Ihr im Juli 2022 bei anderen Händlern ab etwa 620 Euro. Das 256-GB-Modell kostet noch stolze 760 Euro. Auch mit Blick auf die Angebote der vergangenen Monate zeigt sich, dass Amazon hier den bisher besten Deal für das OnePlus 9 Pro bietet. Seid Ihr doch noch skeptisch, ob das 9 Pro das richtige Handy für Euch ist?

Lohnt sich der Kauf des OnePlus 9 Pro?

Das OnePlus 9 Pro ist im März 2021 erschienen. Im Test überzeugte uns vor allem das flüssige 120-Hertz-AMOLED-Display mit guter Auflösung und toller Helligkeit. Mit dem Snapdragon 888 bekommt Ihr zudem noch immer einen der schnellsten Android-Prozessoren auf dem Markt, das Quick-Charging funktioniert mit 65 Watt und das passende Ladegerät ist erfreulicherweise im Lieferumfang enthalten.