Prime Day 2022: Kauft das beste Oppo-Smartphone 100 Euro günstiger

Wer auf der Suche nach neuen Tech-Gadgets ist, kommt in diesen Tagen nicht an Amazon vorbei. Auch das aktuelle Spitzen-Smartphone von Oppo ist dort anlässlich des Prime Day im Preis gesenkt und kann für 1.049 Euro an Land gezogen werden.

Das ist natürlich immer noch eine Menge Holz, aber vielleicht rechnet sich das für Euch ja dennoch. Lest weiter, und Ihr seid im Handumdrehen klüger, was das angeht.

Lohnt sich der Prime-Day-Deal des Oppo Find X5 Pro?

Das Find X5 Pro wurde im Februar 2022 für eine UVP von 1.299 Euro ins Rennen geschickt. Gegenüber diesem Preis kommt Ihr beim Prime-Deal-Day immerhin schon mal 250 Euro besser weg. Der Straßenpreis hingegen ging schon mal runter bis auf 1.066 Euro, hat sich aktuell aber derzeit bei etwa 1.150 Euro stabilisiert.

Was kann das Spitzenmodell von Oppo? Findet es heraus in unserem Testbericht des Oppo Find X5 Pro!

Günstiger als derzeit bei Amazon bekommt Ihr das Gerät derzeit nur auf Ebay, was bei unseren Kaufempfehlungen eher nicht die erste Wahl ist. Wollt Ihr die weiße Keramik-Version des Geräts, müsst Ihr jenseits von Amazon und Ebay einen Hunderter mehr investieren als beim Prime-Day-Angebot.

Für die Ausführung in Schwarz werdet Ihr aber auch bei Mindfactory.de* fündig, die das Gerät mit 148,99 Euro sogar sage und schreibe einen Cent günstiger anbieten. Das wäre eine Alternative für diejenigen, die den Versandriesen Amazon eher umschiffen wollen. Bedenkt aber, dass Ihr bei Mindfactory knapp neun Euro Versandkosten addieren müsst.

Das Oppo Find X5 Pro macht technisch nach wie vor eine gute Figur. Das 6,7 Zoll große LTPO-AMOLED-Display löst mit 3216 x 1440 Pixeln auf, bietet Bildwiederholung mit 120 Hz adaptiv und ist mit 1300 Nits (max.) auch sehr hell. Auch bei der Performance – Snapdragon 8 Gen 1 und 12 GB RAM – gibt sich das Handy keine Blöße. Es gibt eine starke Triple-Cam mit 2 x 50 MP und 1 x 13 MP und Android 12 mit ColorOS. Der fette 5.000-mAh-Akku kann mit bis zu 80 Watt und sogar kabellos mit bis zu 50 Watt geladen werden.

Schwächen? Wir hätten uns eine Speichervariante jenseits von 256 GB gewünscht – gerade bei einem Flagship-Phone mit so starker Kamera!

Das müsst Ihr beim Amazon Prime Day beachten

Abschließend noch etwas Grundsätzliches zum Amazon Prime Day: Ihr benötigt ein Abonnement bei Amazon Prime, um von den Angeboten am Prime Day zu profitieren. Habt Ihr bisher noch nie ein Prime-Abonnement abgeschlossen, profitiert Ihr von einem einmonatigen Probemonat, der komplett kostenfrei ist. Anschließend zahlt Ihr für Prime monatlich 7,99 Euro.

Neben den Prime-Angeboten gibt es viele weitere Vorteile bei einem Prime-Abo. Darunter einen kostenlosen Premium-Versand, der meist mit Lieferzeiten von weniger als zwei Tagen glänzt. Darüber hinaus könnt Ihr die Dienste Prime Music, Prime Video und viele weitere nutzen.

Kein Prime? Kostenloses Probe-Abo abschließen

Neues Handy gefunden aber zu wenig Datenvolumen? Dann findet Ihr auf NextPit zahlreiche Übersichtsartikel zu den beliebtesten Mobilfunkanbietern in Deutschland. Tippt oder klickt also einfach eine der folgenden Übersichten an und sucht Euch einen neuen Vertrag aus. Worauf Ihr dabei achten müsst, erfahrt Ihr in unserem Handyvertrags-Guide.