Prime Day Countdown: Amazon haut schon jetzt die Angebote raus

Ihr bekommt beispielsweise den Amazon Echo Dot 3 samt Philips Hue White & Color LED-Lampe zum Preis von 39,49 Euro statt 118,47 Euro. Den Echo Show erhaltet Ihr zum Preis von 175,45 Euro statt 224,19 Euro. Alle Amazon-Deals im Überblick:

Amazon Prime Day 2020: So findet Ihr die besten Deals und Angebote

Normalerweise wären die Prime Days bereits im Sommer über die Bühne gegangen. Amazon hatte sich jedoch dazu entschieden, den Shopping-Wahnsinn in den Herbst zu verlegen. Wir erwarten vom 13. - 14. Oktober Tausende Deals und Angebote in allen Kategorien. Bei NextPit findet Ihr ab morgen früh die besten Amazon-Deals aus den Bereichen Technik, Gaming und Elektronikzubehör. Noch heute könnt Ihr Euch bei Amazon 10 Euro Shopping-Guthaben sichern. In dieser Anleitung zum Prime Day 2020 zeigen wir, was Ihr dafür tun müsst und wie Ihr die guten Deals ausfindig machen könnt.

Das könnte Euch auf NextPit außerdem interessieren: