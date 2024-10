Nicht nur Technik-Fans kommen am Prime Day voll auf ihre Kosten. Auch Haushaltsgeräte wie der allseits beliebte SodaStream Crystal ist derzeit im Angebot erhältlich. Für weniger als 100 Euro bekommt Ihr den Wassersprudler mit passendem Gas-Zylinder und zwei Glaskaraffen. Was das besondere an diesem Angebot ist, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.