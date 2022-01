Prime Video, Disney+ & Netflix: Die Highlights der Woche im Überblick

Während mit Boba Fett, Harry Potter und Cobra Kai in der letzten Woche vergleichsweise groß aufgefahren wurde, halten sich die drei beliebtesten Streamingdienste vom 3. bis 9. Januar 2022 bedeckt. Netflix zeigt mit Mother/Android einen post-apokalyptischen Sci-Fi-Thriller mit Chloë Grace Moretz und weitere Folgen des Animes DOTA: Dragon's Blood (Buch 2). Zudem nimmt man Charlie's Angels und die Klimawandel-Dokumentation "2040" ins das Programm auf.

Bei Amazon Prime Video steht die Eigenproduktion The Tender Bar unter der Regie von George Clooney als "Coming-of-Age-Geschichte" im Mittelpunkt, in der unter anderem Tye Sheridan, Ben Affleck und Christopher Lloyd zu sehen sind. Weiterhin bietet man Prime-Mitgliedern Ride Along 2, Blackbird und The High Note zum Streamen an. Disney+ hingegen startet mit der zweiten Staffel von Dave sowie Big Sky und zudem konnte man sich (zeitweilig) den Oscar-prämierten Blockbuster Birdman mit Michael Keaton, Edward Norton und Emma Stone sichern.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 1

Charlie's Angels ab 3. Januar

Action Pack ab 4. Januar

Rebelde - Jung und rebellisch ab 5. Januar

Vier Gäste ab 5. Januar

Die Einöde ab 6. Januar

DOTA: Dragon's Blood: Buch 2 ab 6. Januar

Der Club: Teil 2 ab 6. Januar

Johnny Test: Staffel 2 ab 7. Januar

Hype House ab 7. Januar

Mother/Android ab 7. Januar

2040 ab 7. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 1

The Turning - Die Besessenen ab 3. Januar

The Hunt ab 3. Januar

The High Note ab 3. Januar

Gretel & Hänsel ab 4. Januar

Ride Along - Next Level Miami ab 5. Januar

Blackbird ab 6. Januar

The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit ab 6. Januar

The Tender Bar ab 7. Januar

The Happytime Murders ab 7. Januar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 1

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller - Staffel 1 ab 5. Januar

Dave - Staffel 2 ab 5. Januar

Antlers ab 5. Januar

Big Sky - Staffel 2 ab 5. Januar

Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) ab 7. Januar

Can You Ever Forgive Me? ab 7. Januar

Marley & Ich ab 7. Januar

Tagebuch eines Skandals ab 7. Januar

Nicht auflegen! ab 7. Januar

Habt Ihr noch frei und könnt ein wenig durch die Streaming-Angebote stöbern? Welche Inhalte habt Ihr schon gesehen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!