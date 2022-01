Prime Video, Disney+ & Netflix: Alle Highlights der Woche im Überblick

Film- und Serienfans können in dieser Woche mit mehr als 30 Neustarts bei den drei großen Streaming-Diensten Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ rechnen. Als Highlights gelten Snowpiercer, The Sinner, This is Us und Home Team. Dieser Artikel liefert euch einen Überblick.

In der Woche vom 24. bis 30. Januar 2022 startet Netflix mit der Ausstrahlung der dritten Staffel von Snowpiercer und zeigt mit der vierten Staffel zudem neue Folgen von The Sinner (Percy). Außerdem gewinnt man mit dem Dark-Comedy-Thriller "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window" den Preis für den womöglich längsten Filmtitel des Jahres. Komödiantisch dürfte es auch in Home Team mit Kevin James, Taylor Lautner und Rob Schneider zur Sache gehen und mit "Das vollkommene Chaos" steht zudem eine neue Neymar-Doku auf dem Programm.

Prime Video und Disney+ konzentrieren sich in dieser Woche hingegen auf namhafte Klassiker, die man zeitexklusiv zu sehen bekommt. So können Amazon-Mitglieder unter anderem Aquaman, Burn after Reading, P.S. Ich Liebe Dich und die fünfte Staffel von This is Us streamen. Der Micky Maus-Konzern hält dafür 28 Days / Weeks Later, Red Sparrow, The Sixth Sense und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri bereit. Aus dem Marvel-Universum feiert abschließend die animierte Serie Hit-Monkey ihre Premiere, im Original vertont von Jason Sudeikis, Olivia Munn und George Takei.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 4

Snowpiercer: Staffel 3 ab 25. Januar

Neymar: Das vollkommene Chaos ab 25. Januar

Ada Twist: Staffel 2 ab 25. Januar

The Sinner: Staffel 4: Percy ab 26. Januar

Reingelegt! ab 27. Januar

Feria: Dunkles Licht ab 28. Januar

In From the Cold ab 28. Januar

Getting Curious with Jonathan Van Ness ab 28. Januar

The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window ab 28. Januar

Angry Birds: Verrückter Sommer ab 28. Januar

Pokémon Master Journeys: The Series ab 28. Januar

The Orbital Children ab 28. Januar

Home Team ab 28. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 4

Fear the Viper ab 25. Januar

Aquaman ab 25. Januar

Agora - Die Säulen des Himmels ab 25. Januar

Operation Red Snake - Band of Sisters ab 27. Januar

Burn after Reading ab 27. Januar

This Is Us - Staffel 5 ab 27. Januar

P.S. Ich Liebe Dich ab 28. Januar

Kimetsu No Yaiba : Mugen Ressha-Hen ab 29. Januar

Plötzlich Papa ab 29. Januar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 4

Marvel's Hit-Monkey ab 26. Januar

Insanity ab 26. Januar

M*A*S*H - Staffeln 1-11 ab 26. Januar

28 Days Later ab 28. Januar

28 Weeks Later ab 28. Januar

Red Sparrow ab 28. Januar

The Sixth Sense ab 28. Januar

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ab 28. Januar

