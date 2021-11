Prime Video, Disney+ & Netflix: Die neuen Serien und Filme der Woche

Vom 15. bis 21. November hat vor allem Netflix die Nase vorn. Hier erscheint nicht nur der Löwenanteil an neuen Filmen und Serien, sondern auch die in dieser Woche namhaftesten. Im Mittelpunkt steht Star Trek Discovery. Die Sci-Fi-Serie geht ab Freitag in die vierte Staffel. Neue Folgen gibt es zudem von Riverdale zu sehen und mit Cowboy Bebop feiert die Anime-Realverfilmung in einer ersten Staffel mit John Cho, Mustafa Shakir und Daniella Pineda ihre Premiere. Außerdem sieht man auf Netflix Manchester by the Sea, die Doku Tiger King 2 und die erste Staffel von Hellbound.

Bei Amazon Prime Video dürften in dieser Woche vor allem Harry Potter-Fans auf ihre Kosten kommen. Nicht nur sind alle sieben Teile der Filmreihe im Prime-Abo enthalten, auch der erste Teil von Phantastische Tierwesen ist mit dabei. Hinzu kommen der Auftakt für Das Rad der Zeit und die Komödie Emma mit Anya Taylor-Joy. Disney+ und der Star-Channel lassen zudem die 90er-Jahre aufleben, zeigen die vierte Staffel von Snowfall und konnten sich zeitweilig den sehenswerten Raumfahrt-Streifen Hidden Figures sichern. Nächste Woche steht hier die erste Staffel von Marvel's Hawkeye an.