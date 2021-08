Neu bei Netflix, Prime Video und Co.: Binge-Tipps zum Wochenende

Die Video-Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ geben in dieser Woche 38 Neustarts bekannt. Zu den Film- und Serien-Highlights gehören Cruella, Tomb Raider, Kevin Can F**K Himself und Akte X. Wir verschaffen euch einen Über­blick aller Starttermine.

In der Woche vom 23. bis 29. August rüstet sich Netflix vor allem mit Animes wie The Witcher und Edens Zero sowie Dokumentationen von Bob Ross, Caitlyn Jenner und "John of God". Ebenso feiern mit Open Your Eyes, Clickbait und Titletown High bisher unbekannte neue Serien ihre Premiere. Mit "Einer wie keiner" sieht man zudem die Neuverfilmung von "Eine wie keine" (1999). Anstelle von Rachael Leigh Cook und Freddie Prinze jr. treten nach Teenie-Manier jetzt allerdings die Social-Media-Persönlichkeit Addison Rae und Tanner Buchanan (u.a. Designated Survivor, Cobra Kai) auf.

Amazon Prime Video hält in den nächsten Tagen hingegen weniger Eigenproduktionen, dafür aber namhafte Lizenztitel zum Streamen bereit. Dazu zählen die Serie Kevin Can F**K Himself (AMC), 15:17 to Paris, Charlie und die Schokoladenfabrik sowie Ted 2. Abonnenten von Disney+ und seinem Star-Channel dürfen sich im Gegensatz auf die zehnte Staffel von Akte X und die erste Staffel von Breeders freuen oder Filme wie Walk the Line und die beiden Blockbuster der Wall Street-Reihe abrufen. Im Laufe der Woche wird zudem Cruella für alle Abonnenten freigeschaltet und die Mandalorian-Doku geht in die zweite Staffel.