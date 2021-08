Prime Video, Netflix & Disney+: Alle neuen Filme und Serien der Woche

Mit mehr als 40 Filmen und Serien gehen die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in dieser Woche an den Start. Zu den Highlights gehören "What If…?", "Monster Hunter", "Evangelion", "Borat" und mehr. Alle Starttermine findet ihr in unserem Überblick.

In der Woche vom 9. bis 15. August können sich Netflix-Abonnenten unter anderem auf Fortsetzungen von The Kissing Booth (3) und die zweite Staffel von Valeria freuen. Ebenso konzentriert sich die Plattform auf zwei Animes, den Film Monster Hunter: Legends of the Guild und die Serie Shaman King. Weiterhin starten mit Gone for Good und Brand New Cherry Flavor zwei neue Netflix-Serien. Letztere unter anderem mit Rosa Salazar in der Hauptrolle, bekannt aus Alita: Battle Angel. Abschließend bleibt der Streaming-Dienst seinen Comedy-Specials treu und veröffentlicht neue Stand-Up-Programme von Lokillo und Phil Wang.

Wer seine Streaming-Mitgliedschaft hingegen bei Amazon Prime Video gebucht hat, der kann in Hinsicht auf neue Serien unter anderem die zweite Staffel von Modern Love und zwei Mini-Serien mit Sacha Baron Cohen als Borat streamen. Zu den Film-Highlights gehören zudem einstige und neuere Blockbuster wie Men in Black, Batman vs. Superman, Drachenzähmen leicht gemacht und der Anime Evangelion:3.0+1.01.