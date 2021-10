Prime Video, Netflix & Disney+: Alle neuen Serien und Filme der Woche

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in dieser Woche mit mehr als 50 Filmen, Serien und neuen Dokumentationen. Zu den Highlights zählen Black Widow, The Walking Dead und The Billion Dollar Code. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Vom 4. bis 10. Oktober können sich Netflix-Abonnenten unter anderem auf neue Folgen von On My Block, Joint Venture und Sexy Beasts freuen. Weiterhin startet mit The Billion Dollar Code ein Hackerdrama, basierend auf wahren Begebenheiten, dass als deutsche Miniserie den Streit zwischen den Entwicklern des Algorithmus Terra Vision und Google behandelt. Zudem zeigt Netflix einen neuen Pokémon-Zeichentrickfilm, ein weiteres Comedy-Special mit Dave Chappelle, das Wettkampf-Reality-TV Baking Impossible und die niederländische Doku über das Tagebuch der Anne Frank.

Beim Amazons Videostreamingdienst Prime Video gibt es hingegen die zweite Staffel von The Walking Dead: World Beyond, die 16. Staffel von Grey's Anatomy und neue Horrorfilme der The Blumhouse-Reihe zu sehen. Ebenso feiert eine Justin Bieber-Doku ihre Premiere. Disney+ und sein Star-Channel bieten zudem Black Widow ab dem 6. Oktober für alle Abonnenten an und es sind weitere Episoden von The Walking Dead Staffel 11, What If…?, Y: The Last Man und Only Murders in the Building geplant. Abschließend werden mehrere Staffeln von Broadchurch und White Collar ins Programm aufgenommen.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 40

On My Block: Staffel 4 ab 4. Oktober

Escape The Undertaker ab 5. Oktober

Jemand ist in deinem Haus ab 6. Oktober

Unsportlich ab 6. Oktober

The Five Juanas ab 6. Oktober

Baking Impossible ab 6. Oktober

Liebe macht blind: Brasilien ab 6. Oktober

Sexy Beasts: Staffel 2 ab 7. Oktober

Hexen und Katzen ab 7. Oktober

The Billion Dollar Code: Miniserie ab 7. Oktober

Eine dunkle & grimmige Geschichte ab 8. Oktober

Pokémon - Der Film: Geheimnisse des Dschungels ab 8. Oktober

Groll ab 8. Oktober

Angeliena ab 8. Oktober

My Brother, My Sister ab 8. Oktober

Pretty Smart ab 8. Oktober

Joint Venture: Staffel 3 ab 8. Oktober

Blue Period ab 9. Oktober

Hometown Cha-Cha-Cha ab 9. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 40

Hearts of Darkness - Reise ins Herz der Finsternis ab 4. Oktober

The Walking Dead: World Beyond S2 ab 4. Oktober

Grey's Anatomy S16 ab 4. Oktober

Winter's Tale ab 4. Oktober

The Lodge ab 6. Oktober

Eyes Wide Shut ab 7. Oktober

Justin Bieber: Our World ab 8. Oktober

Welcome To The Blumhouse: Neue Filme ab 8. Oktober

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 40