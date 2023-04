Proshop-Osterdeal: Sony Xperia 1 IV so günstig wie selten

Bei Proshop könnt Ihr Euch gerade das Sony Xperia 1 IV mit 256 GB Gerätespeicher zum derzeitigen Bestpreis sichern. Das Flaggschiff aus 2022 kostet Euch hier gerade 899 Euro, statt der üblichen knapp 1.000 Euro. Doch Ihr solltet Euch beeilen, da der Deal nur kurz verfügbar ist. Ob sich das Angebot lohnt, lest Ihr in diesem Deal-Check.

Auch wenn Apple oder Samsung den Flaggschiff-Markt definitiv dominieren, gibt es zahlreiche andere Hersteller, die mit Ihren eigenen Geräten dort mitmischen. Auch Sony hat im vergangenen Jahr mit dem Xperia 1 IV ein echtes Top-Gerät veröffentlicht. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.299 Euro hatte es sogar bereits die Preise der Konkurrenz erreicht. Nun könnt Ihr Euch das Smartphone für 899 Euro bei Proshop sichern.

Das Sony Xperia 1 IV verfügt über einen wirklich guten 2K-OLED-Bildschirm mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 21:9-Format. Auch das Premium-Design mit Klinkenanschluss und erweiterbarem Speicher können überzeugen. Als Prozessor findet sich ein Snapdragon 8 Gen 1 mit 12 GB RAM und 256 GB internem Gerätespeicher.

Dieser zweistufige Auslöser ist ein Killer-Feature! / © NextPit

Zusätzlich erwartet Euch ein Triple-Kamerasystem, bei dem sowohl die Weitwinkel-, als auch die Ultraweitwinkel- und Telekamera über 12 Megapixel verfügen. In unserem Test zum Sony Xperia 1 IV verrät Euch mein Kollege Antoine außerdem, was Ihm gefallen hat und auch, an welchen Punkten Sony noch nachbessern könnte.

Lohnt sich das Sony-Angebot von Proshop wirklich?

In der Regel zahlt Ihr knapp 1.000 Euro für das Smartphone. Das nächstbeste Angebot liegt derzeit bei Otto mit 979 Euro. Dementsprechend spart Ihr bei Proshop derzeit noch einmal 80 Euro mehr. Sucht Ihr also gerade nach einem guten Android-Flaggschiff, das nicht von Samsung stammt, könnte dieser Deal genau das Richtige für Euch sein.

Beachtet allerdings, dass Ihr das Sony Xperia 1 IV hier nur in der "Purple"-Variante zu diesem Preis erhaltet. Sollte Euch die Farbe nicht zusagen, könnt Ihr natürlich auch nach einer passenden Handyhülle schauen. Außerdem ist die Stückzahl der Smartphones limitiert und das Angebot gilt nur bis zum 16. April. Wollt Ihr Ecuh das Smartphone also zulegen, solltet Ihr Euch besser beeilen.

Was haltet ihr von dem Deal? Ist das Sony Xperia 1 IV interessant für Euch oder greift Ihr zum Android-Primus Samsung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!