PS5 im Bundle mit FIFA 22: Bei o2 im Vertrag sofort lieferbar

Mit FIFA 22 geht das beliebteste Fußballspiel der Welt in die nächste Runde! Am besten zockt Ihr den Titel auf Sonys PlayStation 5 – nur blöd, dass die Konsole immer noch schwer zu bekommen ist. Die Telefónica hat die Konsole vorrätig und bietet sie als Bonus eines Handyvertrages an. Im neuesten NextPit Tarif-Check zeigen wir Euch alle Bedingungen und alle Kosten.

Interessenten für Sonys PlayStation 5 schauen auch im September 2021 bei Saturn, MediaMarkt und Co. in die Röhre. Die Konsole ist nach wie vor nicht vorrätig und das wird auch voraussichtlich erst einmal so bleiben. Wie ich Euch in der Vergangenheit schon einmal berichtet habe, stellten sich Handyverträge in den vergangenen Wochen als gute Quelle für die PS5 heraus. Jetzt bietet o2 zwei ziemlich spannende Bundles an.

Denn der Mobilfunkanbieter bietet die Konsole einmal mit und einmal ohne das neue FIFA 22 an. Jeweils bekommt Ihr einen zweiten DualSense-Controller im Wert von knapp 70 Euro dazu. Erfreulicherweise handelt es sich bei beiden Angeboten um die Version mit Disc-Laufwerk. Die Zuzahlung ist mit jeweils 5,99 Euro ebenfalls sehr gering. Lasst uns aber noch einen Blick auf alle Kosten werfen!

o2 Free M mit PS5 und wahlweise FIFA 22 im Check

Bei beiden Angeboten sichert Ihr Euch den Vertrag "o2 Free M" mit 20 Gigabyte schnellem LTE-Volumen und Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS. Dabei surft Ihr mobil mit bis zu 300 Mbit/s, müsst aber 24 Monate im Vertrag bleiben. Der Preis ohne FIFA 22 liegt bei 42,99 Euro, wollt Ihr das Fußballspiel direkt im Paket haben müsst Ihr monatlich 49,99 Euro zahlen. Die Hardwarekosten liegen jeweils bei 5,99 Euro inklusive Versandkosten und Ihr müsst zusätzlich mit einer Anschlussgebühr von 39,99 Euro rechnen.

O2-Verträge mit PS5 im Check Eigenschaft Ohne FIFA 22 Mit FIFA 22 Monatspreis 42,99 Euro 49.99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro 39,99 Euro Hardware-Kosten 5,99 Euro 5,99 Euro Datenvolumen 20 Gigabyte 20 Gigabyte LTE-Speed bis zu 300 Mbit/s bis zu 300 Mbit/s Mindestvertragslaufzeit 24 Monate 24 Monate Gesamtkosten 1.077,74 Euro 1.245,74 Euro Zum Angebot Zum Angebot

Persönlich würde ich Euch eher zum Angebot ohne FIFA 22 raten und mir das Spiel separat kaufen. Denn vergleicht man die Versandkosten, werden für das Spiel stolze 168 Euro fällig. Da es bei dem Fußballgame voraussichtlich keine Lieferprobleme gibt, könnt Ihr das Spiel auch regulär im Netz kaufen. Die PS5 direkt auf Lager zu bekommen, ist aber nach wie vor spannend.

Seid Ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag, habe ich noch etwas Cooles für Euch! Denn ich habe erst gestern einen ausführlichen Guide zum Finden eines passenden Handytarifs getippt und auf NextPit veröffentlicht. Also schaut gerne dort vorbei und nutzt unseren neuen Tariffinder. Diesen findet Ihr alternativ auch direkt unter diesem Artikel.

Nun zu Euch: Wie findet Ihr das Angebot bei o2 und kommt der Kauf einer Konsole für Euch im Rahmen eines Handyvertrags in Frage? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!