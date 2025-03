Ein besonders cleveres Modell ist der Dreame A1 Pro. Er arbeitet völlig eigenständig und kommt dabei ohne Begrenzungskabel oder RTK-Basisstation aus. Perfekt für alle, die sich eine unkomplizierte Lösung für einen stets gepflegten Rasen wünschen. Wie das funktioniert? Schauen wir uns den smarten Gartenhelfer genauer an!

Affiliate Angebot Dreame A1 Pro

Dreame A1 Pro – Präzise Navigation ohne Kabel

Der A1 Pro benötigt weder ein Begrenzungskabel noch eine RTK-Station. Das macht ihn ideal für unregelmäßig geformte Gärten oder Grundstücke mit komplexem Layout. Dank seiner OmniSense 3D Ultra Sensorik manövriert er durch Euren Garten. Besonders praktisch: Über die Dreamehome-App könnt Ihr ihn kinderleicht steuern und sogar zwei Karten separat speichern – beispielsweise den Vordergarten und ein weiteres Grundstück.

Mehr von Dreame: Unsere große Dreame-Marktübersicht

Ausgestattet mit Off-Road-Rädern, bewältigt der Mähroboter auch Steigungen und schwieriges Terrain mühelos. Sobald er den Garten kartiert hat, mäht er den Rasen systematisch in u-förmigen Bahnen und optimiert dabei seine Route in Echtzeit. So sorgt er für ein gleichmäßiges Schnittbild und arbeitet gleichzeitig möglichst effizient sowie energiesparend. Mit einer ordentlichen Flächenleistung von bis zu 2.000 Quadratmetern in 24 Stunden erledigt er die Arbeit in Rekordzeit.

Affiliate Angebot Dreame A1 Pro

Seine intelligente Hinderniserkennung ermöglicht es ihm, Menschen, Haustiere und andere Objekte schon aus einer Entfernung von 70 Metern zu erkennen und entsprechend auszuweichen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Bei plötzlichem Regen oder niedrigem Akkustand stoppt der Roboter automatisch und setzt den Mähvorgang fort, sobald die Bedingungen wieder optimal sind.

Über die Dreamehome-App habt Ihr jederzeit die volle Kontrolle: Ihr könnt verschiedene Mähmodi wählen, die Schnitthöhe individuell anpassen und sogar kreative Muster in den Rasen schneiden lassen. Nach getaner Arbeit lässt sich der Roboter ganz einfach mit einem Gartenschlauch reinigen, und dank des Schnellverschluss-Systems könnt Ihr die Klingen ohne zusätzliches Werkzeug wechseln.

Preis & Verfügbarkeit – Lohnt sich der Kauf?

Der Dreame A1 Pro ist für 1.599 Euro bei Amazon erhältlich. Zugegeben, er gehört nicht zu den günstigsten Modellen, doch durch seine kabellose Navigation, smarte Sensoren und hohe Flächenleistung ist er besonders für größere Gärten oder mehrere Grundstücke eine echte Erleichterung. Wer also eine pflegeleichte Rasenlösung sucht, trifft mit diesem Mähroboter eine kluge Wahl.

Affiliate Angebot Dreame A1 Pro

Nutzt Ihr einen Mähroboter oder erledigt Ihr die Arbeit auf die herkömmliche Art? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Dreame. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.