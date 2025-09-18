Für nur 40 Cent! Damit steuert Ihr Eure ganze Wohnung
Das Licht geht an, sobald Ihr nach Hause kommt. Und Eure Nachttischlampe geht aus, wenn Ihr den Schlafmodus auf dem Handy aktiviert. Smart Home bedeutet längst nicht mehr nur teure Geräte, komplexe Installationen oder Sprachassistenten, die häufig mehr verwirren als helfen. Es reicht bereits ein winziges Detail, um den Alltag smarter und automatisiert zu gestalten. In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie das funktioniert – und wie Ihr schon mit einfachsten Mitteln Eure gesamte Wohnung steuern könnt.
Smart Home muss nicht teuer sein
Viele assoziieren Smart Home mit teurer Hardware. Lampen von Philips Hue (Marktübersicht), Smart Locks (Bestenliste) oder intelligente Steckdosen gibt es in allen Preiskategorien. Diese Geräte sind vor allem durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten beliebt. Ihr könnt Automationen festlegen und sie so beispielsweise miteinander koppeln. Ein Beispiel: die Lampen im Flur gehen automatisch an, wenn das Smart Lock die Tür geöffnet hat. Oder: Jeden Morgen um 9 Uhr schaltet die smarte Steckdose die Kaffeemaschine an.
Jetzt stellt Euch vor, Ihr haltet Euer Smartphone an einen Aufkleber – und Eure Lieblingsplaylist schaltet sich an oder das Licht im Wohnzimmer geht an. Genau das könnt Ihr nämlich mit NFC-Stickern umsetzen. Die unscheinbaren Aufkleber sind der günstigste Weg, um mit dem eigenen Smart Home anzufangen. Bei Amazon erhaltet Ihr 30 Stück für unter 10 Euro*.
NFC-Sticker: Der Geheimtipp fürs Smart Home
Dank NFC-Stickern öffnet sich für Euch eine unfassbare Vielfalt an Automationsmöglichkeiten. Egal, ob Automationen oder Szenen aus Apple Home sowie praktische Shortcuts im Alltag, wie das automatische Einstellen eines Weckers – die Aufkleber sind für nahezu jedes Szenario einsetzbar. Dabei braucht Ihr noch nicht einmal technisches Vorwissen, denn die Einrichtung ist kinderleicht.
Ein weiteres Beispiel: Mit dem NFC-Sticker, den ich an meine Schlafzimmertür geklebt habe, schalte ich alle smarten Geräte aus (zur Absicherung, falls ich das nicht bereits selbst gemacht habe) und stelle einen Wecker für den kommenden Tag. Die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos.
Die Sticker sind billig, aber das iPhone dazu kostet 1500€ 😀.
Günstige Android-Geräte wie die Samsung A-Reihe unterstützen auch NFC. Man wird wohl aber noch eine Software wie MacroDroid brauchen, um was damit anzufangen.
Tatsächlich geht da bei Samsung schon einiges mit den Routinen, in die man sich leichter einarbeiten kann als in Macrodroid oder gar Tasker. Aber es ist trotzdem nicht ganz so einfach, wie im Artikel dargestellt. Der NFC Sticker ist ja nur ein Auslöser und leicht eingerichtet. Aber die Aktionen sind dann nicht mehr ganz so einfach, je nachdem was man damit auslösen möchte.
Und vieles funktioniert nicht bei gesperrtem Gerät oder deaktiviertem Bildschirm, was den Nutzen dann wieder relativiert. Wenn ich erst entsperren muss, dann kann ich auch noch einen Button drücken, der das gleiche auslöst wie der Tag.
Ich hab selbst mal mit Tags herumprobiert, aber am Ende war dann eine Verknüpfung auf dem Desktop doch einfacher und intuitiver als ein Tag, weil ich die Verknüpfung nicht nur dort aktivieren kann, wo gerade der Tag klebt. Ich hab tatsächlich nie wirklich praktischen Mehrwert in den Tags gesehen. Kürzlich hatte ich mal versucht, eine Key Datei für einen Passworttresor in einem NFC Schlüsselanhänger als Softwarekey als zweiten Faktor unterzubringen, weil mir das sicherer schien, als zum Beispiel ein YubiKey, der ja ein Hardwareschlüssel ist und bei dem man bei Defekt ausgesperrt ist, während ich eine Key Datei jederzeit wieder zur Hand habe, da sie anderweitig gesichert ist. Nur wollten weder Enpass noch Keepass damit arbeiten.
"Ich hab selbst mal mit Tags herumprobiert, aber am Ende war dann eine Verknüpfung auf dem Desktop doch einfacher und intuitiver als ein Tag, weil ich die Verknüpfung nicht nur dort aktivieren kann, wo gerade der Tag klebt. "
Genau das kann manchmal von Vorteil sein, dass die Aktionen nur in Gegenwart eines Tags ausgelöst werden, oder komfortabel, wenn sich ein Tag in der Handyhalterung im Auto oder am Fahrad befindet.
iPhones sollen auch im gesperrtem Zustand auf die Tags reagieren, da ich keines habe kann ich das allerdings nicht testen.
Ich denke, die Tags bleiben unter ihren Möglichkeiten, wenn man sie nur als Trigger nutzt, wie das bei den Android-Routinen oder Tools wie MacroDroid oft der Fall ist. Sie haben ja auch eigenen Speicher, und den kann man auf vielfältige Weise nutzen, auch wenn es nur wenige Kilobyte sind (bis zu 4). Eine Idee war mal, zu Bildern in einer Ausstellung Erklärungen als TTS-Datei abzulegen. Der Besucher hätte dann sein Smartphone an den Tag gehalten und die Erklärung vorgelesen bzw. angesagt bekommen. Der Text wäre weiter neben dem Werk zu lesen gewesen, aber der Besucher hätte das Werk bereits betrachten können während er den Text, idealerweise über Kopfhörer, vorgelesen bekommen hätte. Das Blöde war nur, dass mir das nicht ohne zusätzliche Software wie "NFC Tasks" gelungen ist, die ein Besucher dann wahrscheinlich nicht installiert gehabt hätte.
Hier ist wieder zu lesen, dass iPhones ab IOS 13 die Tags auch ohne Zusatzsoftware lesen können sollen, aber auch neuere Android Geräte., wobei unklar ist, ob das auch für TTS-Dateien gilt. Bei einem neuen Gerät mit Android 15 hat das Gerät bei meinen Versuchen zwar auf den Tag reagiert, aber ohne Zusatzsoftware keine Speicherinhalte angezeigt oder abgespielt.
Vielfältige Möglichkeiten den Speicher der Tags zu beschreiben bieten die "NFC Tools Pro".
Häufig sind QR-Codes eine gute Alternative zu NFC -Chips, die ich mit einer kostenlosen Windows-Software erstelle. Hier kann oft der Inhalt direkt mit den vorinstallierten Readern zumindest als Text angezeigt werden.
Allerdings gibt es die NFC-Tags auch als wetterfeste Plastikchips, so dass eine Anbringung im Freien problemlos möglich ist. Das ist mit QR-Codes nicht ganz so einfach.
Was ist daran neu? Das war schon vor 12 Jahren möglich.
In dem Artikel steht nicht einmal, dass es sich um eine "neue" Methode handelt...