Vorfall: Ist der Samsung Galaxy Ring noch sicher zu tragen?

Vor ein paar Wochen wurde ein bekannter YouTuber zum Mittelpunkt einer Geschichte, die sich schnell über die Gadget-Welt hinaus ausbreitete. Ihm wurde das Boarding für einen Flug verweigert, weil der Akku in seinem Samsung Galaxy Ring angeschwollen war und das Gerät schmerzhaft an seinem Finger festsaß. Zu allem Übel musste er auch noch in ein Krankenhaus, um ihn sicher entfernen zu lassen.

Als ich das erste Mal davon las, zögerte ich, bevor ich mit meinem eigenen Smart Ring schlief. Der Gedanke, dass etwas so Kleines plötzlich gefährlich werden könnte, beunruhigte mich. Aber wie oft passiert das wirklich? Und sind smarte Ringe wirklich sicher zu tragen?

„Der Akku meines Samsung Galaxy Rings begann anzuschwellen. Während er an meinem Finger ist.“

So lautete der alarmierende Post von Daniel Rotar, dem Erfinder von Zone of Tech, der ihn auf X teilte, als er am 29. September vom Qualcomm Snapdragon Summit nach Hause fuhr.

„Jetzt kann ich ihn nicht mehr abnehmen und das Ding tut weh“, schrieb er.

Der angeschwollene Galaxy Ring saß sichtbar fest an Daniels Finger, da sich der Akku ausdehnte und Unbehagen sowie eine Schwellung verursachte, bevor er entfernt werden konnte. © Daniel Rotar via X Der angeschwollene Galaxy Ring presste sich eng um Daniels Finger – die Akku-Wölbung machte eine Entfernung ohne medizinische Hilfe unmöglich. © Daniel Rotar via X Nahaufnahme des Galaxy Rings, der sich fest um Daniels Finger schließt – die Akku-Wölbung ist klar erkennbar. © Daniel Rotar via X

Daniel war auf dem Rückweg von Hawaii, was er später als eine etwa 50-stündige Reise mit mehreren Zwischenstopps beschrieb. Irgendwann während der Reise begann sich die Batterie in seinem Galaxy Ring auszudehnen. Sein Finger schwoll an, und der Ring ließ sich nicht mehr bewegen. Versuche, ihn mit Wasser und Seife zu lockern, schlugen fehl und verschlimmerten das Problem.

Als er sich darauf vorbereitete, seinen letzten Flug nach Manchester zu besteigen, machte er sich Sorgen darüber, was in der Luft passieren könnte, wenn sich der Akku weiter ausdehnt. Das Flughafenpersonal verweigerte ihm das Boarding, bis der Ring sicher entfernt werden konnte. Da es in der Nähe keine medizinische Hilfe gab, verließ er den Flughafen und suchte eine Klinik auf, die jedoch geschlossen war. Schließlich schaffte er es in ein Krankenhaus, wo Krankenschwestern den Ring mit Eis und Gleitmittel in wenigen Minuten entfernten.

Er verpasste seinen Flug und verursachte eine etwa 40-minütige Verspätung für andere Passagiere. Samsung kontaktierte ihn später, holte den beschädigten Ring zur Untersuchung zurück und übernahm die Kosten für seinen Hotelaufenthalt und den Transport.

Die Akku-Probleme des Galaxy Ring

Der Samsung Galaxy Ring kam im September 2024 auf den Markt. In meinen eigenen Tests mit dem Galaxy Ring hatte ich nie Probleme mit Überhitzung oder Ladeproblemen. Das Gleiche gilt für andere Geräte in dieser wachsenden Kategorie, wie den Oura Ring 4 (Testbericht), den RingConn Ring 2 (Testbericht) und den Ultrahuman Ring Air. Alle haben sich genau wie erwartet verhalten.

Die Geschichte von Daniel wirft jedoch Fragen auf. Daniel sagte, er habe sein Gerät im Januar erhalten und es seitdem täglich getragen. Zunächst hielt die Batterie die angekündigten sieben Tage durch. Aber innerhalb eines Monats nahm sie rapide ab und sank auf zwei oder drei Tage, dann auf nur noch einen. Da das Abnehmen des Rings mehr Kraftaufwand erforderte als das Abnehmen einer Uhr, trug er ihn oft wochenlang oder sogar einen ganzen Monat lang ungeladen.

Nach einer dieser langen Zeitspannen ohne Aufladen schaltete sich der Ring nicht mehr ein. Er ließ ihn einen ganzen Tag lang ohne Ergebnis aufladen, dann einen weiteren Tag, bis er sich endlich wieder einschaltete. Im Internet fand er heraus, dass andere Nutzer das gleiche Problem hatten: Ringe, die sich schnell entluden oder sich nicht mehr einschalten ließen.

In der Annahme, dass es sich um ein Firmware-Problem handeln könnte, benutzte Daniel den Ring weiter, obwohl er pro Ladung nur etwa einen Tag hielt. Bevor er zum Snapdragon Summit nach Hawaii reiste, lud er ihn noch einmal auf. Als er landete, war der Akku bereits wieder leer.

Eine weitere Ansicht des Galaxy Rings nach der Entfernung – die verzogene Innenstruktur zeigt, wo sich der Akku unter dem Gehäuse ausgedehnt hat. © Daniel Rotar via X Nahaufnahme von Daniels Galaxy Ring nach der Entfernung – mit deformierter Innenstruktur und Anzeichen einer Akku-Aufblähung im Gehäuse. © Daniel Rotar via X Angeschwollener Samsung Galaxy Ring aus Daniel Rotars Fall – die sichtbar aufgeblähte Akkuzone ließ den Ring sich um seinen Finger zusammenziehen. © Daniel Rotar via X

Er trug ihn während der gesamten Reise, auch bei 28 Grad Hitze im Freien, im Pool und beim Schwimmen im Meer. Der Galaxy Ring hat die Schutzklasse IPX8, d.h. er kann bis zu 30 Minuten lang in bis zu 1,5 Meter tiefes Süßwasser getaucht werden, aber Salzwasser könnte den Akku belasten. Daniel sagte, dass er nie länger als 15 Minuten in Salzwasser war und den Ring danach immer abspülte – eine Routine, die bei anderen wasserfesten Geräten, die er besaß, nie zu Problemen geführt hatte.

Nach dem Vorfall hat Samsung den beschädigten Ring zu Testzwecken eingesammelt und Daniel die zusätzlichen Kosten erstattet. Als ich Samsung in Deutschland um eine Stellungnahme bat, bezeichnete das Unternehmen den Vorfall als Ausnahmefall:

Die Sicherheit der Kunden hat für uns oberste Priorität. Dies ist ein extrem seltener Fall, und wir stehen in direktem Kontakt mit Herrn Rótar, um das Produkt zurückzuholen und mehr über die Bedenken zu erfahren.

Solltet Ihr Euch Sorgen um Smart Rings machen?

Ich muss zugeben, dass meine erste Reaktion auf Daniels Geschichte eine Mischung aus Angst und Neugier war. Bei X war sein erster Kommentar nach dem Vorfall: „Ich werde nie wieder einen intelligenten Ring tragen.“ Das ist eine natürliche Reaktion nach so einem stressigen Erlebnis. Aber wie Samsung anmerkte, scheint dies ein extrem seltener Vorfall zu sein. Dennoch zeigt die Geschichte einige wichtige Warnzeichen auf, die Nutzer/innen niemals ignorieren sollten, vor allem wenn Wearables anfangen, sich seltsam zu verhalten.

Daniels Geschichte hat uns allen genau gezeigt, was mit einem intelligenten Ring schiefgehen kann und wie man damit umgeht, falls es doch einmal passiert. Und dafür gebührt ihm Anerkennung. Ich habe mich an Samsung, RingConn, Oura und Ultrahuman gewandt, um Sicherheitstipps zu erhalten. Hier sind die wichtigsten Alltagstipps von RingConn und Oura:

Verwendet nur das mitgelieferte Ladezubehör, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Gerät nicht anstechen oder durchbohren.

Vermeidet es, den Ring für längere Zeit extremer Hitze oder direktem Sonnenlicht auszusetzen.

Befolgt die Pflege- und Gebrauchsanweisungen im Handbuch.

Wenn Ihr ein ungewöhnliches Ladeverhalten oder eine schnelle Entladung der Batterie feststellt, wendet euch sofort an den Kundendienst.

Hier ist meine persönliche Regel: Wenn Euer Smart Ring keine Batterie mehr hat, nehmt ihn ab. Lasst Eure Haut ausruhen. Diese Ringe sehen vielleicht wie Schmuck aus, aber sie sind trotzdem elektronische Geräte.

Zudem ist durch die kompakte Bauform des Smart Rings vor allem die Außenseite robust und kratzfest gestaltet. Probleme wie ein sich ausdehnender Akku treten daher eher im Inneren auf. Und falls Ihr jemals in eine ähnliche Situation geratet:

Verwendet kein Wasser oder Seife, um einen aufgequollenen Smart Ring zu entfernen. Verwendet stattdessen Öl oder Gleitmittel.

Sucht sofort einen Arzt auf, wenn Ihr merkt, dass der Akku anschwillt.

Ihr könnt die Technik mit Zahnseide anwenden, um sie zu entfernen. Hier ist ein kurzes Video dazu.

Wenn Ihr schneiden müsst, vermeide die Bereiche um die Batterie und den Sensor. Die Hersteller geben oft Hinweise zu sicheren Schnittpunkten.

Daniels Finger nach dem Entfernen des angeschwollenen Galaxy Rings – mit leichten Reizungen und Abdrücken an den Druckstellen. © Daniel Rotar via X

Ist der Samsung Galaxy Ring noch sicher zu tragen?

Obwohl Samsung nicht auf meine konkrete Frage geantwortet hat, was Galaxy Ring-Nutzer/innen nach diesem Vorfall beachten sollten, behauptet das Unternehmen, dass dies ein Einzelfall war. Nach den bisher vorliegenden Informationen scheint der Galaxy Ring immer noch sicher zu sein, wenn man eine gesunde Portion Vorsicht walten lässt.

Wenn Ihr eine instabile Akkulaufzeit feststellt, wie sie von einigen Nutzern auf Reddit und von Daniel selbst berichtet wurde, wendet Euch am besten sofort an den Samsung-Kundendienst. Wir werden uns weiterhin mit Samsung in Verbindung setzen, um herauszufinden, was diesen Vorfall ausgelöst hat und was hinter der Instabilität des Akkus bei anderen Nutzern stecken könnte.

Was uns dieser Vorfall wirklich lehrt

Jedes Gerät, das mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben wird, kann unter bestimmten Bedingungen anschwellen. Es kommt darauf an, wie gut die Hersteller diese Komponenten entwickeln, testen und überwachen, um dies zu verhindern. RingConn hat mir gesagt, dass seine Batterien unter extremen Bedingungen getestet werden, einschließlich hoher und niedriger Temperaturen und wiederholter Ladezyklen, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für die gesamte Wearable-Branche, in der es bereits strenge Sicherheitsstandards gibt.

Oura erklärt außerdem, dass jeder Ring mehrere integrierte Sicherheitssysteme enthält – darunter Temperatursensoren und ein intelligentes Energiemanagement, das den Ladevorgang überwacht und Überstrom- sowie Überspannungsprobleme verhindert.

Aber auch die Art und Weise, wie wir diese Produkte nutzen, spielt eine entscheidende Rolle. Wenn wir sie lange Zeit tief entladen lassen, sie der Hitze aussetzen oder sie bei Aktivitäten im Salzwasser tragen, kann das die Belastung für die Batterie erhöhen. Mit anderen Worten: Ein Teil der Sicherheit liegt in unserer Hand.

Deshalb trage ich weiterhin einen Smart Ring. Ich vertraue der Technologie, aber ich kenne auch ihre Grenzen. Solche Vorfälle können beunruhigen, sind bei Smart Rings jedoch selten – und sie führen uns vor Augen, dass selbst die klügste Technik am Körper nicht perfekt ist. Für mich ist das eine klare Erinnerung daran, dass Technologie nicht unfehlbar ist – etwas, das wir im Alltag oft vergessen.

Hier ist die ganze Geschichte von Daniel Rotar: