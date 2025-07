Online-Rechner für PV-Anlagen: So findest du seriöse Vorhersagen

Habt Ihr Euch jemals gefragt, warum Eure Photovoltaikanlage nicht die versprochenen Ergebnisse liefert? Viele Online-Rechner versprechen hohe Autarkiegrade, doch können sie diese wirklich einhalten? Werfen wir einen Blick auf die neuesten Erkenntnisse und was diese für Eure Investitionen bedeuten. Denn viele Online-Tools liefern offensichtlich keine realistischen Ergebnisse und können so zu wirtschaftlichen Fehlentscheidungen führen.

Überraschende Varianz in den Ergebnissen

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin hat sich eingehend mit der Genauigkeit von Online-Rechnern für PV-Anlagen beschäftigt. Dabei fielen drastisch unterschiedliche Autarkiegrade zwischen 76 Prozent und 99 Prozent auf – und das bei identischen Rahmenbedingungen. Die Diskrepanz ist besorgniserregend, denn realistisch sind laut Experten maximal 80 Prozent unter optimalen Bedingungen. Durchschnittlich werden eher 76 Prozent bei einem Musterhaus mit den eingegebenen Daten erreicht. Realistisch können sich die Werte von gut aufeinander abgestimmten PV-Anlagen mit Stromspeichern zwischen 60 und 80 Prozent bewegen.

Qualität der Berechnungen nimmt ab

Die Vielzahl der ungenauen Tools hat zugenommen. Besonders auffällig: Ein Rechner versprach einem System mit 10 kW PV-Anlage und 9 kWh Speicher einen Autarkiegrad von 99 Prozent beim Jahresstrombedarf von 5.000 kWh. Das ist utopisch. In der Realität erreicht kaum ein Haus derartige Werte. Selbst unter besten Solarbedingungen und idealen Anlagen kann diese Quote gar nicht ohne Zunahme weiterer Technologien erreicht werden. Die Forscher von HTW Berlin stellten zudem fest, dass nicht nur die Autarkiegrade, sondern auch die wirtschaftlichen Vorteile übertrieben dargestellt werden. Viele Tools gehen von jährlichen Strompreissteigerungen über 5 Prozent aus, um die Wirtschaftlichkeit von Stromspeichern anzuheben. Diese Annahmen könnten jedoch weit an der Realität vorbeigehen und Nutzer täuschen.

Online-Rechner für PV-Anlagen liefern nicht alle zuverlässige Ergebnisse / © HTW Berlin

Qualitätsinitiative für Solarrechner gestartet

Um der Unzuverlässigkeit entgegenzuwirken, hat die HTW Berlin eine Initiative gestartet, unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) und dem Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV). Ziel ist die Entwicklung neuer Standards, die sicherstellen, dass die Berechnungen auf realistischen Annahmen basieren. Darunter zählen bisher die folgenden definierten Eckpunkte:

Verwendung gemessener Verbrauchsprofile statt Standardlastprofile

Erforderliche zeitliche Auflösung max. 15 Minuten

Gemessene Daten sollten gegenüber synthetisch generierten Profilen bevorzugt werden

Transparente Dokumentation der wichtigsten Annahmen

Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie Batteriealterung

Verzicht auf unrealistische Strompreissteigerungen als Grundlage

Qualitätsstandards für Online-Rechner für PV-Anlagen der HTW Berlin / © HTW Berlin

Online-Tools für PV-Anlagen sollten aus unabhängiger Quelle stammen

Insgesamt ist es entscheidend, dass Ihr auf vertrauenswürdige Quellen setzt, wenn Ihr Investitionen in PV-Anlagen plant. Achtet darauf, welche Annahmen Online-Rechner treffen und wie diese mit realen Betriebsdaten abgleichen. Idealerweise solltet Ihr immer wenigstens einen Online-Rechner verwenden, der nicht von einem Unternehmen stammt, das von Eurer Investition direkt profitiert. Nur so könnt Ihr langfristig kluge Entscheidungen treffen und Enttäuschungen vermeiden. Einige nützliche Tools, die ich selbst bereits verwendet habe, haben wir für Euch in diesem Artikel zusammengefasst.