Realme präsentiert die "Mini Capsule" – wir nennen sie "Dynamic Island"

Die dynamische Insel hat sich als beliebte Ergänzung für das iPhone 14 Pro erwiesen. Obwohl sie im Vergleich zu den aktuellen Designs von Android-Geräten sehr umständlich zu realisieren ist, scheuen sich einige Hersteller nicht, Apples Idee zu kopieren, beziehungsweise sich davon inspirieren zu lassen. So auch die Oppo- und OnePlus-Schwester Realme, die versehentlich ein neues Feature via Twitter enthüllte, das mit dem Namen "Mini Capsule" benannt wurde.

Realme "Mini Capsule" aka "Dynamic Island"

Kein Geringerer als der Realme Vice President Madhav Sheth hat auf Twitter ein neues Software-Feature namens "Mini Capsule" vorgestellt, das kurze Zeit später wieder gelöscht wurde. Die Realme "Mini Capsule" zeigt Inhalte über den zentrierten Selfie-Kameraausschnitt des Displays an. Der Effekt ist durchaus vergleichbar mit dem "Dynamic Island" von Apple, bei dem die Elemente in einem pillenförmigen Bereich projiziert werden und sich dynamisch in der Form und Größe verändert.

Die sogenannte "Mini Capsule" zeigt in dem bereits gelöschten Screenshot den "Super VOOC"-Ladestatus an. Der als durchaus zuverlässig geltende Tippgeber @OnLeaks (Steve Hemmerstoffer) ergänzte den Tweet des Realme Vizepräsidenten dann ein wenig später mit einer Animation, welche die grafische Oberfläche auch im entsperrten Zustand des Telefons zeigte. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass starke Inspirationen vom Apple iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max (Test) geflossen sind.

Die "Mini Capsule"-Funktion von Realme, lässt gewisse Inspirationen von dem Apple "Dynamc Island" zu. / © Twitter/u/Onleaks

Außerdem ist es sicher, dass die Nutzer:innen eines Realme-Smartphones diese Funktion auch komplett deaktivieren können. Wir müssen jedoch abwarten, wann, wo und wie Realme die "Mini Capsule"-Funktion auf seinen Geräten umsetzen wird.

"Dynamic Island" für Oppo und OnePlus

Da Realme unter der Leitung von Oppo, beziehungsweise dem BBK-Dachverband steht, könnte die Funktion auch auf den Smartphones von Oppo- und OnePlus zum Einsatz kommen. Wie in der Vergangenheit üblich, könnten die Schwestermarken einen anderen Namen verwenden, anstatt es "Mini Capsule" zu nennen.

Realme ist nicht das erste Unternehmen, das eine "Dynamic Island"-ähnliche Funktion für Android anbietet. Eine kostenlose App namens dynamicSpot ist seit letztem Jahr im Play Store erhältlich. Sie bietet eine anpassbare Insel, auf der Benachrichtigungen angezeigt werden oder die als erweiterte Schnittstelle zur Steuerung der Musikwiedergabe dient.

Was haltet Ihr von der leicht von Apple inspirierten "Mini Capsulen"-Funktion für Realme? Wir würden gerne Eure Meinungen im Kommentarbereich lesen.