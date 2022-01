Redesign des iPhone SE: Leaker verrät, wie lange wir warten müssen

Verfolgt Ihr die Gerüchte rund um das iPhone SE 3, wisst Ihr eines bereits: Im Jahr 2022 bekommen wir voraussichtlich ein günstiges iPhone im bekannten Look. Nun äußert sich ein Leaker aber endlich zu einem möglichen Redesign des SE. Apple werde sich dabei am iPhone 11 orientieren und ein Feature aus iPad Air und iPad mini ins Smartphone bringen.

Redesign des iPhone SE steht laut Leaker für 2023 an

Dabei orientiert sich Apple angeblich am iPhone 11 und integriert die Touch-ID in den An-Knopf

Post auf Twitter bestätigt erneut, dass wir im Jahr 2022 ein iPhone SE im bekannten Look sehen

Vor einigen Wochen habe ich Euch schon darüber informiert, wie die Zeichen für ein Redesign des iPhone SE stehen. Damals waren es Analysten von TrendForce, die sich über das kommende Apple-Handy äußerten. Ein bekannter Leaker bestätigt im Januar auf Twitter erneut, dass wir im Jahr 2022 ein 5G-fähiges iPhone SE 3 mit dem Design des iPhone 8 sehen werden. Allerdings äußert sich "dylandkt" auch zu Apples Plänen, das SE endlich neu zu gestalten.

So arbeite Apple an einem iPhone SE, das ein wenig an das iPhone XR oder das iPhone 11 erinnere. Da sich dessen Release verschoben habe, plane Apple derzeit mit einem Release im Jahr 2024. Dabei bezieht er sich auf seinen eigenen Tweet aus dem Januar 2021, in dem er weitere Details zum günstigsten iPhone verriet.

Was wir bereits zum Redesign des iPhone SE wissen

Während wir Euch auf unserer Gerüchteseite zum iPhone SE 3 alles zum 5G-fähigen Relaunch des Modells im bekannten Look aufzählen, können wir hier einmal alles zum geplanten Redesign sammeln. Wie Leaker "dylandkt" im Januar 2021 schrieb, könnte Apple den Touch-ID-Sensor in den Power-Button integrieren. Eben so, wie es Apple schon beim aktuellen iPad Air und beim iPad mini 2021 handhabt. Vorteil ist hier, dass Apple das Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis verbessern könnte. Denn ohne die komplexe Sensorik für Face-ID könnte Apple auf eine Punch-Hole-Notch im Display setzen.

Mit der im iPhone-12-Lineup eingeführten mini-Serie verkauft Apple schon jetzt kleinere Handys. / © NextPit

Wie MacRumors schreibt, spekuliert der Display-Analyst Ross Young zudem, dass Apple auf Display-Größen zwischen 5,7 Zoll und 6,1 Zoll setzen wird. Hier ist auch von einer Punch-Hole-Notch die Rede, die ebenfalls für das Pro-Lineup des iPhone 14 im Jahr 2022 spekuliert wird.

Seid Ihr eingeschworene Fans des iPhone SE, müsst Ihr noch stolze zwei Jahre auf ein wenig frischen Wind warten. Alternativ gibt es mit dem iPhone 13 mini auch schon jetzt ein kompaktes Smartphone von Apple. Im verlinkten Artikel haben wir zudem weitere Handys mit kleinem Bildschirm für Euch im Vergleich.