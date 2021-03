Redmi Note 10-Serie wird vorgestellt: So verfolgt Ihr den Live-Stream

Wartet Ihr gespannt auf die neuen Modelle der Redmi Note 10-Serie, könnt ihr so langsam das Popcorn herausholen. Denn heute, am 4. März, um 13 Uhr wird der chinesische Elektronik-Riese die neuen Modelle vorstellen. Wir bringen Euch direkt zum Live-Stream und überlegen mit Euch zusammen, was heute zu erwarten ist.

Wer Top-Smartphones wie das Samsung Galaxy S21 oder das Mi 11 einfach zu teuer findet, der sollte heute ein Stündchen für die nächste Xiaomi-Präsentation freiräumen. Der Hersteller wird die neuen Geräte seiner Redmi Note 10-Serie vorstellen – da das Redmi Note 9 Pro in letzten Jahr als der "Bang for the Buck" schlechthin galt, eine interessante Sache!

Alternativ teilte uns Xiaomi per Twitter mit, dass Fans das Event auch per Twitter und auf Facebook verfolgen können. Beim letzten Event rund um das Redmi Note 9T funktionierte der YouTube-Stream nicht, daher habt Ihr nun die Alternativen in der Hinterhand.

Welche Redmi Note 10-Modelle sind zu erwarten?

Natürlich beobachten wir den Nachfolger des Erstplatzierten unserer Smartphones unter 200 Euro schon seit längerer Zeit. Auf unserer Gerüchte-Übersicht zum Redmi Note 10 haben wir alle Vorab-Informationen zusammen gefasst. Voraussichtlich wird Xiaomi aber ein Redmi Note 10 inklusive 5G-Version, ein Note 10 Pro und eventuell auch ein Note 10 Pro Max vorstellen. Letzteres ist in der Vergangenheit aber nicht auf dem europäischen Markt erschienen.

Eines der Note-Modelle kommt mit 108 Megapixeln! / © Xiaomi

Ob sich das ändern wird, erfahrt Ihr heute natürlich ebenfalls ab 13 Uhr. Habt Ihr keine Zeit, den Stream zu schauen, fassen wir natürlich alles Wissenswerte zu den neuen Geräten in einem gesonderten Artikel zusammen. Abonniert also am besten unseren RSS-Feed oder werdet Teil der NextPit-Community auf Telegram. Selbstverständlich findet Ihr NextPit auch auf Twitter und Facebook!

Das Teaserbild zeigt ein Redmi Note 9 Pro