Ring, ding, dong: Ring Video Doorbell Pro im Prime Deal -50 %!

Hände hoch: Wer hat die Ring Video Doorbell Pro noch nicht im Werbefernsehen gesehen? Die kabelgebundene Türklingel überzeugt durch eine integrierte Videokamera und Gegensprechanlage. Aktuell bietet Amazon im Zusammenhang mit der nur bis heute Abend initiierten Prime-Day-Aktion diese gemeinsam mit einem 30-Tage-Probeabonnement deutlich günstiger an.

Ring Video Doorbell Pro stark reduziert

Wer bei seinem Heim auf Nummer sicher gehen will, ist vermutlich mit der kabelgebundenen Türklingel von Ring gut bedient. Denn ist die Türklingel erst einmal montiert – Amazon packt noch das passende Netzteil dazu – dürfte euch nichts mehr entgehen, was vor eurer Haus-, beziehungsweise Wohnungstür passiert. Denn das Ring-Produkt ist mit einer 1080p-HD-Videokamera versehen, welche sich nicht nur bei Bewegungen automatisch einschaltet, sondern auch bei Nacht den Durchblick hat.

Das geschieht dazu auch noch mit einem Sichtfeld von 160 Grad. Bei einem Smartphone wäre das denn wohl eine Hyper-Ultra-Weitwinkelkamera. Und als ob das noch nicht genug Video-Funktionen sind, lässt sich das Ganze via Alexa-Sprachsteuerung für den nächsten Videoabend geschmeidig aufzeichnen.

Affiliate Angebot Ring Video Doorbell Pro 1080p HD-Video, Gegensprechfunktion, Bewegungserfassung, über WLAN verbunden | Mit kostenlosem 30-tägigem Probeabonnement von Ring Protect

Will man der Person vor der Türe ein Gespräch aufdrängen, so kann das auch ohne eine Öffnung derselben erfolgen. Denn die Ring Video Doorbell Pro besitzt auch noch eine Gegensprechanlage mit Geräuschunterdrückung. Das muss nicht zwingend von zuhause aus passieren, sondern kann auch unterwegs mit dem Notebook, Tablet oder Smartphone erledigt werden. Der Internetzugang muss nicht umständlich über ein Lan-Kabel realisiert werden, denn eine WLAN-Verbindung im 2,4- oder 5-GHz-Netz reicht vollkommen aus. Individualisten können jede Woche im Monat die Blende der Türklingel auswechseln. Im Lieferumfang befinden sich Blenden in den Farben Nickel matt, Creme, Venezianische Bronze, und Schwarz.

Die Ring Video Doorbell Pro ist 11,43 x 4,67 x 2,03 Zentimeter klein. Amazon bietet die Klingel im heutigen Prime-Deal für 79,99 Euro an. Soweit ich das jetzt recherchieren konnte, hat sich der Preis in den vergangenen Monaten ziemlich kontinuierlich um die 170 Euro gehalten und ist erst gestern so satt abgefallen. Das deckt sich auch mit den Angaben von Amazon, welche den zuletzt günstigsten Preis mit 179,99 Euro angeben.

Die Ring Türklingel ist allerdings bereits 2021 für 249 Euro auf den Markt gekommen. Das kostet auch aktuell der Nachfolger, die Ring Video Doorbell Pro 2. Die Unterschiede sind jedoch marginal. Die Videokamera kann nur 150 Grad horizontal und dafür auch 150 Grad vertikal sehen. Damit sind dann auch sogenannte "Kopf-bis-Fuß-Aufnahmen" oder 3D-Bewegungserfassung mit Vogelperspektive möglich.

Affiliate Angebot Ring Video Doorbell Pro 2 HD-Videoaufnahmen, 3D-Bewegungserfassung, festverdrahtete Installation | Mit 30-tägigem Testzeitraum für das Ring Protect-Abonnement

Kleiner abschließender Satz noch: Die Videoaufzeichnungen sind nur mit einem Ring-Protect-Abonnement (ab 39,99 im Jahr) möglich. Ob das was für Euch ist und Ihr tatsächlich auch so benötigt, könnt Ihr selbst testen. Denn Amazon packt den 30-tägigen Testzeitraum gratis mit drauf.