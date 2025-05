"Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen." Das soll Mark Twain einst gesagt haben. Und besser könnte man es wohl kaum ausdrücken. Erst vor Kurzem durfte auch ich in den "Genuss" kommen, was passieren kann, wenn man dieses Gut schleifen lässt. Dementsprechend versuche ich mein Leben derzeit etwas umzukrempeln und dazu zählt auch, meine Fitness besser im Auge zu behalten. Ein smarter Ring soll her. Und glücklicherweise bietet Amazon ein richtig spannendes Modell derzeit so günstig wie noch nie an.

Affiliate Angebot RingConn Smart Ring

Immer auf die Gesundheit achten: Das bietet der RingConn Gen 1

Bevor ich Euch jetzt meine gesamte Krankengeschichte in einer herzzerreißenden Story niederschreibe, möchte ich festhalten, dass eine ordentliche Gesundheitsüberwachung sicherlich niemandem schadet. Aus diesem Grund spare ich mir in diesem Beitrag auch die Anspielungen auf den Herrn der Ringe.

Mit einem Smart Ring, wie dem RingConn Gen 1 (Test), bekommt Ihr ein Wearable, das kaum auffällt und Euch dennoch über die wichtigsten Gesundheitsdaten auf dem Laufenden hält. Dazu zählen Tracking-Funktionen zur Herzgesundheit, Stresslevel, der Gesundheit während der Menstruation oder dem Schlaf.

Die Companion-App des RingConn Smart Ring liefert aufschlussreiche Informationen über Gesundheitsmetriken. / © nextpit

Vor allem letzteres ist bei einem Verdacht auf Schlafapnoe verdammt wichtig. Verschiedene Sensoren überwachen Eure Vitaldaten. So wird etwa Eure Herzfrequenz, Euer Blutsauerstoff-Wert oder die Hauttemperatur ständig gemessen. Beim RingConn ist zudem kein Abonnement nötig, wie es etwa beim Oura Ring 4 (Test) der Fall ist. Außerdem bietet der Akku eine Laufzeit von bis zu 7 Tagen und der Ring ist in den Größen 6 bis 14 erhältlich – das nötige Größenset zum Nachmessen gibt es übrigens kostenlos.

Noch ein Hinweis: Der Ring ersetzt nicht den Arztbesuch. Fühlt Ihr Euch nicht wohl oder seid Euch unsicher, solltet Ihr Euren Arzt aufsuchen. Allerdings erkennt das Gadget erste Anzeichen von Problemen, wie etwa Atemaussetzer beim Schlaf oder erste von Herzproblemen.

Affiliate Angebot RingConn Smart Ring

Lohnt sich der smarte Ring für weniger als 200 Euro?

Ich sage es direkt: Ja. Denn Amazon senkt den Preis von der UVP der schwarzen Variante, die normalerweise bei 289 Euro liegt, um 31 Prozent. Dadurch zahlt Ihr nur noch 199 Euro. Nutzt Ihr zudem den Aktionscode "WJY4P0SRNJOB" oder klickt einfach den "Einlösen"-Button auf der Produktseite, spart Ihr noch einmal 10 Prozent. Dadurch sinkt der Gesamtpreis für den Ringconn auf gerade einmal 179,10 Euro* – und zwar für alle Größen- und Farbvarianten.

Doch lieber eine smarte Uhr? Die besten Smartwatches im Test & Vergleich

Der Ring lohnt sich zu diesem Preis in jedem Fall. Bereits in unserem Vergleich der besten smarten Ringe stellte sich der RingConn als echter Tipp heraus. Möchtet Ihr also mehr für Eure Gesundheit tun, diese überwachen oder habt einfach keine Lust mehr auf eine Smartwatch, dürfte dieser Deal durchaus spannend für Euch sein.

Affiliate Angebot RingConn Smart Ring Nutzt den Gutschein auf der Produktseite!

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der RingConn Gen 1 interessant für Euch oder tragt Ihr lieber die Smartwatch am Handgelenk? Lasst es uns wissen!