Am Ostersonntag hat MediaMarkt einen richtig spannenden Deal für alle Haushaltsmuffel auf Lager. Beim Elektronikfachmarkt gibt es nämlich den neuesten Saugroboter aus dem Hause Roborock zum bisherigen Tiefstpreis. Satte 300 Euro streicht der Händler und bietet den smarten Sauger somit günstiger als alle anderen an. Ob sich das lohnt, verrät unser Deal-Check.

Mit dem Saros 10 hat Roborock sein neuestes Top-Modell ins Rennen geschickt und das Gerät weiß wirklich zu überzeugen. Eine ausgezeichnete Saugleistung, ein anhebbares Wischmodul und eine bewegliche Seitenbürste sind nur einige Highlights. Üblicherweise lässt sich der Hersteller solche High-End-Geräte auch einiges kosten. Passend zu Ostern reduziert MediaMarkt diesen Preis jedoch um 300 Euro* – und es geht sogar noch günstiger.

Saugroboter der Superlative: Roborock legt vor

Der Saros 10 ist Teil einer neuen Reihe von Saugrobotern, zu denen auch der Saros 70 zählt. Letzterer bietet zu einem bisher unbekannten Preis sogar einen Greifarm, um kleinere Hindernisse selbstständig aus dem Weg räumen zu können. Dieser fehlt dem Saros 10 zwar, allerdings bietet er alles, was man von einem Flaggschiff-Saugroboter im Jahr 2025 erwarten darf.

Beim Design gibt es keine Überraschungen: Der Saugroboter (Bestenliste) erscheint in einer typischen Diskus-Form und auf der Unterseite finden sich zwei Wischpads, von denen sich eins ausfahren lässt, sowie eine rotierende Gummiwalze. Die Seitenbürste lässt sich ebenfalls ausfahren, wodurch der Sauger problemlos alle Ecken erreicht. Dank einer Saugleistung von 22.000 Pa reinigt der Saros 10 effektiv auch größere Verschmutzungen und mit seiner herausragenden Wischleistung könnt Ihr Euren alten Mopp getrost im Schrank lassen.

Der Roborock Saros 10 in seiner ganzen Pracht. / © Timo Brauer / nextpit

Statt einen LiDAR-Turms auf der Oberseite hat sich Roborock für zwei ToF-Sensoren an der Frontseite entschieden, wodurch der Saros 10 seine Umgebung dreidimensional erfasst und somit eine gute Navigationsfähigkeit beweist. Auch Hindernisse umkurvt das Gerät ziemlich grazil. In der Roborock-App könnt Ihr neben einem Saugplan auch verschiedene Routinen festlegen oder verschiedene Karten anlegen.

Wie es sich für einen Premium-Sauger gehört, bietet auch die All-In-One-Dockingstation alles, was das Herz begehrt. Dazu zählt unter anderem eine Heißwasser-Reinigung, sowie die anschließende Reinigung der Wischpads. Möchtet Ihr mehr zum Top-Sauger erfahren, lohnt sich ein Blick in unseren Test zum Roborock Saros 10.

Roborock-Sauger satte 300 Euro günstiger: Lohnt sich das?

Der Sauger hält, was er verspricht. Leider müsst Ihr hier etwas tiefer in die Tasche greifen. Wie üblich, gibt es das neue Flaggschiff-Modell leider erst ab 1.499 Euro. Davon zieht MediaMarkt nun 300 Euro ab, wodurch Ihr bei einem Angebotspreis von 1.199 Euro* landet. Damit liegt der Deal noch einmal 100 Euro unter dem bisherigen Bestpreis. Das nächstbeste Angebot im Netz liegt mit 1.277,99 Euro ebenfalls deutlich höher.

Allerdings könnt Ihr derzeit noch einmal etwas mehr sparen, wenn Ihr bei eBay vorbeischaut. Denn hier verkauft Saturn den Sauger ebenfalls – und Ihr könnt zudem einen Gutschein einlösen. Dadurch sinkt der Preis auf 1.163,03 Euro*. Dafür müsst Ihr beim Bestellprozess lediglich den Code "POWEREBAY3" nutzen und schon bekommt Ihr den Top-Saugroboter zum Angebotspreis. Allerdings sind beim Online-Auktionshaus nur noch wenige Modelle verfügbar.

In beiden Fällen müsst Ihr zudem keine zusätzlichen Versandkosten beachten. Möchtet Ihr Euch also das aktuelle Flaggschiff-Modell von Roborock schnappen, lohnen sich diese beiden Angebote am meisten.

Was haltet Ihr von dem Deal? Seid Ihr bereit über 1.000 Euro für einen Premium-Saugroboter zu zahlen? Lasst es uns wissen!