S20 FE zum Tiefstpreis: Saturn macht beliebtes Handy zum Midranger

Saturn hat aktuell wieder einen Top-Deal für Euch auf Lager. Der Elektronikriese bietet Euch momentan wieder einen Direktabzug auf bestimmte Geräte an und beim Samsung Galaxy S20 FE lohnt sich dieser richtig. Ihr zahlt für das Smartphone gerade einmal 379 Euro. Das Angebot gilt bis zum 31. März, Ihr müsst schnell sein. Denn günstiger gab es das Handy bisher noch nicht.

In den letzten Wochen stellten viele Hersteller die neuesten Smartphones vor. Unter anderem Samsung hielt gleich mehrere Launch-Events ab. Nur logisch also, dass ältere Geräte nicht mehr so viel kosten, wie noch zu Beginn des Jahres. Das Samsung Galaxy S20 FE ist eines dieser Geräte und kostet bei Saturn gerade nur noch 379 Euro. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um die neuere 5G-Version der Fan-Edition.

Direktabzug erst im Warenkorb

Der Händler bietet momentan einen Direktabzug in Höhe von 100 Euro für bestimmte Smartphones an. Neben dem bereits reduzierten und hier beschriebenen Samsung Galaxy S20 FE, erhaltet Ihr auch eine Vergünstigung beim Nachfolgemodell, dem Galaxy S21 FE. Allerdings lohnt sich der Deal für die neuere Version nicht wirklich.

Die Kunststoffoberfläche des Galaxy S20 FE ist sehr gut verarbeitet! / © NextPit

Lohnt sich der Kauf des Galaxy S20 FE Deal bei Saturn?

Es ist wichtig zu erwähnen, dass es sich hierbei nicht um die 5G-Version des Samsung Galaxy S20 FE handelt. Damit erhaltet Ihr die etwas ältere Variante, die aber keineswegs eine schlechte Leistung bietet, wie unser Test zum Smartphone beweist. Das Snapdragon 865 SoC sorgt für die nötige Power und bietet Euch 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Hinzu kommt ein 6,5 Zoll AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Auch im Jahr 2022 ist das noch lange kein Standard für diese Preisklasse.

Ihr sucht ein günstiges Handy? Dann schaut Euch unsere Midranger-Bestenliste mal an!

Media Markt hat übrigens das selbe Angebot für Euch auf Lager. Den nächstbesten Preis erhaltet Ihr bei Cool Blue. Dort zahlt Ihr allerdings bereits 398 Euro für das Samsung Galaxy S20 FE. Die Deals haben wir Euch natürlich auch noch verlinkt:

Wenn es Euch also nichts ausmacht, ein etwas älteres Smartphone ohne 5G-Funktion zu besitzen, dann ist der Deal definitiv einen Blick wert. Das Gerät ist nach wie vor interessant, vor allem zu dem hier angebotenen Preis. Vor allem für Samsung Einsteiger dürfte dieses Angebot wirklich interessant sein.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Samsung Galaxy S20 FE auch 2022 noch interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!