S22 mit längeren Updates: Leak enthüllt Samsungs nächsten Streich

Kurz vor einem der größten Samsung-Events des Jahres erreicht uns heute ein neuer Leak. BDTech veröffentlicht auf Twitter einen Post, in dem der Update-Plan für die kommenden Galaxy-Geräte zu sehen ist. So sollen die Smartphones Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S21 FE und die faltbaren Handys Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 sowie das Galaxy Tab S8 für die nächsten Jahre abgesichert sein. Genauer gesagt: bestätigt sich der Leak, bekommen die Geräte insgesamt fünf Jahre lang neue Sicherheitsupdates und vier große Android-Updates.

Als Quelle nennt der Leaker Informationen von Evleaks, einem weiteren bekannten Leaker. Dieser hatte kürzlich Pressematerialien zu den neuen Galaxy-Modellen geleakt. Zu sehen ist dort auch der Disclaimer, den BDTech veröffentlichte. In diesem werden alle Modelle der oben aufgeführten Smartphones und des Galaxy Tab S8 berücksichtigt und dürften dementsprechend für die nächsten Jahre abgesichert sein.

