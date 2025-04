Anstatt den ganzen Batzen Geld auf einmal zu zahlen, gibt es hier das Flaggschiff in Kombi mit einem saustarken Tarif im Netz der Telekom. Das Beste: Das Angebot ist so gut, für den Telekom-Tarif zahlt Ihr nur 1,71 Euro Aufpreis.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S25 Ultra Mit einem 60 GB Telekom 5G-Tarif

High-End-Technik: Das steckt im Galaxy S25 Ultra

Das S25 Ultra gehört zu den Technik-Krachern auf dem Markt: Euch erwarten ein 6,8 Zoll großes Dynamic AMOLED 2X-Display mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate und eine Auflösung von 3.088 × 1.440 Pixeln. Unter der Haube steckt der blitzschnelle Snapdragon 8-Gen 3-Prozessor, kombiniert mit 12 GB RAM – damit läuft alles butterweich, vom Gaming bis zum Multitasking. Besonders stark ist auch das Kamera-Setup mit bis zu 200 Megapixeln, das beeindruckende Fotos selbst bei wenig Licht liefert.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S25 Ultra Mit einem 60 GB Telekom 5G-Tarif

Wir haben das S25 Ultra übrigens bereits getestet. Unser Tester hat dem Gerät eine Gesamtnote von 4/5 Sternen verpasst. Negativ hob er den hohen Preis hervor – den Ihr mit dem folgenden Angebot aber drücken könnt.

So funktioniert der Deal

Ihr bekommt das S25 Ultra bei Gomibo mit 256 GB Speicher in Kombination mit einem freenet-Tarif im Telekom-Netz. Heißt für Euch: beste Netzabdeckung, auch abseits großer Städte. Im Paket sind 60 GB Datenvolumen im 5G-Netz enthalten. Eine Allnet und SMS-Flat sowie EU-Roaming inklusive. Alle wichtigen Daten haben wir Euch in der folgenden Tabelle noch mal zusammengefasst.

Tarif-Deal-Check Tarif freenet Allnet-Flat Datenvolumen 60 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s SMS / Telefon-Flat Ja Laufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 44,99 € Einmalige Kosten 59 € für das Gerät

4,95 € Versand Anschlussgebühr 39,99 € (erstattbar) Gesamtkosten 993,71 € Aktueller Gerätepreis (laut Gomibo) 992 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 0,07 € Zum Angebot*

Das Ganze gibt’s für 44,99 Euro im Monat, einmalig kommen 59 Euro fürs Gerät und 4,95 Euro Versand dazu. Die Anschlussgebühr von 39,99 Euro lässt sich durch eine einfache SMS (“AP frei” an 8362) wieder einsparen – also gleich erledigen! Wenn Ihr Eure Rufnummer vom alten Anbieter mitnehmt (ausgenommen Klarmobil), gibt’s noch mal 150 Euro Wechselbonus obendrauf. Einfach nach Vertragsstart eine SMS mit dem Text „Bonus“ an die 22234 senden.

Rechnet man alles zusammen und zieht die Boni ab, landet Ihr nach 24 Monaten bei 993,71 Euro Gesamtkosten – das ist nur geringfügig teurer, als das S25 Ultra allein bei Gomibo kostet (992 Euro). Heißt für Euch: Ihr bekommt den 60 GB Tarif rein rechnerisch für einen Mini-Aufpreis von lediglich 1,71 Euro dazu. Wer sich das S25 Ultra ohnehin holen wollte und noch nach einem Top-Tarif sucht, kann hier getrost zuschlagen. So preiswert gibt’s High-End-Performance im Telekom-Netz selten.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S25 Ultra Mit einem 60 GB Telekom 5G-Tarif

Was sagt Ihr zum Galaxy S25 Ultra? Ist es den Preis wert?