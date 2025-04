Das Herzstück dieses Angebots ist der Samsung GU75DU7179U mit einer gewaltigen Bildschirmdiagonale von 189 cm. Damit holt Ihr Euch echtes Kino-Feeling nach Hause – ob Blockbuster, Serienmarathon oder Gaming-Session. Die 4K-Auflösung sorgt dabei für gestochen scharfe Bilder, während Technologien wie HDR10+, Mega Contrast und UHD Dimming für satte Farben und knackige Kontraste sorgen. Ihr bekommt also nicht nur ein riesiges Bild, sondern auch eine rundum beeindruckende Darstellung.

Riesig, smart und gute Qualität: Das dürft Ihr erwarten

Der Fernseher ist mit allem ausgestattet, was Ihr für modernes Heimkino braucht: Drei HDMI-Anschlüsse (inkl. ALLM und eARC), ein USB-Port, LAN-Stecker und natürlich WLAN für den drahtlosen Streaming-Komfort. Mit dem integrierten Smart-TV-System habt Ihr Zugriff auf all Eure Lieblings-Apps wie Netflix, Prime Video oder YouTube. Und klassisches Fernsehen? Kein Problem! Der TV unterstützt alle gängigen DVB-Formate und bringt ein CI+-Modul gleich mit.

Einen kleinen Haken hat das Angebot jedoch: Die Bildwiederholrate liegt bei 50 Hz. Für normale Inhalte völlig ausreichend, für ambitionierte Gamer vielleicht etwas knapp – es sei denn, Ihr zockt lieber in entspannter Atmosphäre statt im High-Speed-Modus.

Der Preis haut Euch um

Von ursprünglich fast 1.400 Euro wurde der Preis auf 749 Euro reduziert – Ihr spart also gewaltige 650 Euro! Dazu kommt: Im aktuellen Preisvergleich* ist dieses MediaMarkt-Angebot ganz vorn mit dabei. Beachtet aber: Lieferkosten in Höhe von 59,90 Euro kommen bei MediaMarkt noch obendrauf. Wer sich also Versand sparen will, kann alternativ bei Amazon zuschlagen* – dort bekommt Ihr denselben Fernseher inklusive Lieferung für 798 Euro.

Übrigens: Die große Osteraktion bei MediaMarkt* hat noch viele weitere Knallerangebote auf Lager – von Haushaltsgeräten bis hin zu Technik-Gadgets. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall, wenn Ihr noch mehr sparen wollt!

Wie groß ist der Fernseher in Eurem Wohnzimmer? Lasst es uns wissen!