Samsung-AU7079-4K-TV: Jetzt schnell zum Bestpreis bei Alternate sichern!

Passend zum Bergfest haben wir einen spannenden Deal für Euch. Hierbei handelt es sich um den Samsung GU50AU7179. Was sehr kryptisch aussieht, ist nur die Bezeichnung des Smart TV, der eine Diagonale von 50 Zoll misst. Der AU7179 gilt als einer der günstigsten Fernseher mit Q-Symphony und einem HDMI-2.1-Anschluss. Bei Alternate könnt Ihr Euch das Gerät nun für weniger als 350 Euro schießen.

Nach der Black Week kehrt wieder Normalität auf dem Deal-Markt ein und auch bei Alternate gibt es wieder interessante Wochendeals. Das beste Angebot in dieser Woche ist definitiv der Smart TV von Samsung. Denn dieser kostet Euch in der 50-Zoll-Variante gerade einmal 349 Euro und erzielt somit einen bisher nicht dagewesenen Tiefstpreis.

Der Samsung AU7079 kam im Frühjahr 2021 auf den Markt und verfügt, trotz der Preisklasse, über verschiedene Funktionen, die Ihr normalerweise in deutlich teureren Geräten findet. So gibt es neben UHD und 4K auch einen entsprechenden Upscaler. Weiterhin habt Ihr hier ebenfalls HDR, Dolby Digital, Q-Symphony für ein wirklich gutes Fernseherlebnis an Bord. Für alle Gamer gibt es zudem einen HDMI-2.1-Anschluss, mit dem Ihr alles aus der neuesten Konsolengeneration herauskitzeln könnt. Ein volles Datenblatt könnt Ihr dem Wochenangebot von Alternate entnehmen.

Lohnt sich das TV-Angebot von Alternate?

Die 349 Euro sind ein Bestpreis für das angebotene Samsung-Modell. Günstiger gab es den Fernseher bisher noch nicht im Netz. Der nächstbeste Preis liegt hier aktuell bei 379 Euro, in der Regel zahlt Ihr allerdings über 400 Euro für den AU7079. Dementsprechend ist dieser Deal wirklich spannend, denn auch Alternativgeräte von Hisense, Chiq oder TCL kosten Euch häufig mehr als 300 Euro, wenn Ihr ein 50-Zoll-Gerät möchtet. Neben dem Fernseher ist zudem eine Multifunktions-Fernbedienung von Samsung im Lieferumfang enthalten, mit der Ihr alle kompatiblen Geräte steuern könnt.

Auch wenn der AU7079 sich wirklich spannend liest, müsst Ihr einige Abstriche in Kauf nehmen. So verfügt der Fernseher lediglich über eine Bildwiederholrate von 50 Hz. Außerdem sorgt das Panel und die fehlende Anti-Reflektionsbeschichtung dafür, dass Ihr in hellen Räumen ein etwas schlechteres Bild seht. Darüber hinaus ist zwar ein HDMI-2.1-Anschluss vorhanden, allerdings fehlen Gaming-Komponenten wie FreeSync oder G-Sync. Das sind jedoch alles verkraftbare Problemchen, wenn Ihr einen günstigen 4K-TV für spannende Filmabende oder die wöchentliche Binge-Session sucht. Ihr solltet Euch allerdings beeilen, denn das Kontingent für den TV ist sehr begrenzt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Samsung AU7079 interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu deutlich teureren Geräten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!