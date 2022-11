Samsung Cyber-Monday-Hammer: Galaxy Watch 5 zum Tiefstpreis sichern!

Die Black Week neigt sich dem Ende und somit auch die (teilweise) besten Angebote des Jahres. Solltet Ihr allerdings weiterhin auf der Suche nach einer Smartwatch sein, dann dürfte Euch das aktuelle Angebot von Samsung durchaus zusagen. Denn hier gibt es die Samsung Galaxy Watch 5 in der Bluetooth-Variante, im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung, um ganze 46 Prozent günstiger. Wie das Angebot genau aussieht, erfahrt Ihr in diesem Deal-Check.

Ihr wolltet Euch schon seit dem letzten Samsung-Event eine neue Galaxy Watch 5 zulegen, aber Euch war die Smartwatch bisher zu teuer? Dann habt Ihr nur noch heute die Möglichkeit die 40-mm-Variante für gerade einmal 199 Euro zu kaufen und die 44-mm-Version für 205 Euro. Beide Galaxy Watches erreichen damit einen Bestpreis, den es so noch nicht gab.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 5 Zur Geräte-Datenbank

Die Galaxy Watch 5 bietet im Vergleich zum Vorgänger, der Samsung Galaxy Watch 4, vor allem in puncto Laufzeit ein deutliches Update. So verfügt die neue Smartwatch über einen deutlich größeren Akku, wodurch die Laufzeiten der beiden Smartwatches auf bis zu 50 Stunden steigen sollen. Bei den Sensoren ist sich Samsung allerdings recht treu geblieben und so gibt es hier kaum Änderungen.

Lohnt sich das Galaxy-Watch-Angebot von Samsung?

Sucht Ihr nach einer der beliebtesten Smartwatches des Jahres, dann solltet Ihr Euch das Angebot keinesfalls entgehen lassen. Das nächstbeste Angebot für die 44-mm-Variante liegt aktuell bei 242 Euro und somit spart Ihr hier richtig Geld. Auch die 40-mm-Version kostet Euch mindestens 212 Euro beim nächsten Händler.

Lest auch: Das sind die besten Smartwatches 2022!

Um das Angebot wahrzunehmen, müsst Ihr lediglich Eure Smartwatch konfigurieren und schon gibt es den Rabatt im Warenkorb. Achtet allerdings darauf, dass dieser fix ist, das bedeutet, dass Ihr für die kleinere Variante 50 Euro weniger zahlt und für die größere 75 Euro einspart. Möchtet Ihr also noch etwas zu Eurer Galaxy Watch hinzufügen, müsst Ihr dafür natürlich mehr Geld einplanen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 5 Zur Geräte-Datenbank

Vor allem der Deal für die Samsung Galaxy Watch mit einem 44 mm großem Gehäuse lohnt sich hier richtig. Achtet allerdings darauf, dass die Farbe "Graphite" bereits vergriffen ist und es auch nur noch wenige in den anderen Farben zu diesem Preis gibt. Außerdem handelt es sich hierbei um die Bluetooth-Variante – nicht die LTE-Version. Wenn Euch das nichts ausmacht, ist das sicherlich ein tolles Geschenk für Euch selbst oder Eure liebsten zu Weihnachten. Denn der 24. Dezember ist auch nicht mehr so weit entfernt.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Galaxy Watch 5 interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!