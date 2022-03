Samsung-Deal nur heute bei Aldi Süd: Lohnt sich das A22 5G wirklich?

Mit dem Galaxy A22 5G bietet Aldi Süd heute ein echt erschwingliches 5G-Smartphone an. Der Discounter bietet das Handy heute, am 31. März, für gerade einmal 159 Euro in den Filialen an. Da ich das Handy vor einiger Zeit im Testbericht hatte, fasse ich Euch kurz zusammen, ob Ihr beim Aldi-Angebot tatsächlich zuschlagen sollet.

Wohnt Ihr in der Hälfte Deutschlands, die mit Aldi-Süd-Filialen gesegnet ist, könnt Ihr Euch heute ein gutes Smartphone-Angebot in der Filiale Eures Vertrauens sichern. Denn der Discounter bietet Euch das Samsung Galaxy A22 5G inklusive 10 Euro Startguthaben per Aldi Talk für gerade einmal 159 Euro an. Wie ein Preisvergleich im Netz bestätigt, handelt es sich dabei um den Bestpreis für das Handy.

Allerdings könnt Ihr den Deal nicht über den Onlineshop von Aldi beziehen. Ihr müsst also in die Filiale gehen und Euch womöglich mit anderen Samsung-Fans über die letzten Modelle streiten. Denn im Netz sorgt der Deal aktuell für großes Aufsehen. Wenige Magazine haben das Handy dabei aber selbst ausprobiert.

Lohnt sich der Kauf des Galaxy A22 5G?

Wir bei NextPit haben das Galaxy A22 5G im letzten Jahr ausführlich unter die Lupe genommen. Habt Ihr Interesse, könnt Ihr an dieser Stelle direkt in meinen Testbericht zum Galaxy A22 5G wechseln. Zugutehalten muss ich dem Samsung-Handy die solide Verarbeitung, die trotz Rückseite aus Plastik hochwertig wirkt. HInzu kommt eine sehr gute Akkulaufzeit, eine flüssige Performance und die Unterstützung des neuen Mobilfunkstandards 5G für weniger als 200 Euro.

Das Galaxy A22 5G (links) bietet einen eher dunkeln Bildschirm mit LC-Panel. / © NextPit

Allerdings ist das in den meisten Regionen Deutschlands ohnehin noch nicht wirklich relevant. Habt Ihr eh keinen 5G-Vertrag oder wohnt nicht in Ballungsgebieten, gibt es in unserer Bestenliste für Handys unter 200 Euro Modelle, die mehr bieten. Denn das A22 5G enttäuschte im Test mit langsamem Quick-Charging, einem ziemlich miserablen Mono-Lautsprecher und verspielt mit einem mittelmäßigen LC-Display einen Vorteil, bei dem Samsung-Handys normalerweise punkten.

Welche Alternativen gibt es zum A22 5G?

Sucht Ihr nach einer Alternative, habe ich Euch einige empfehlenswerte Modelle samt Shop-Links im nachfolgenden Element zusammengefasst. Bei weiteren Fragen, bemüht gerne den Kommentarbereich unter diesem Artikel oder steuert die bereits verlinkte Bestenliste der Handys unter 200 Euro an.

Affiliate Angebot Alternativen zum A22 5G

Wie schätzt Ihr das Angebot zum Galaxy A22 5G ein? Wäre das Handy etwas für Euch oder lässt Euch der Deal kalt?