Samsung Top-Deal: Galaxy S22, Disney Plus und Wechselbonus im o2-Tarif!

Samsung hat aktuell einen wirklich spannenden Deal rund um das Samsung Galaxy S22 mit 256 GB Speicher auf Lager. Denn einen Monat vor Weihnachten könnt Ihr Euch das Flaggschiff mit dem o2-Free-M-Tarif sichern und erhaltet obendrauf noch einen Wechselbonus von 100 Euro und ein Jahresabo von Disney Plus. Klingt gut? Dann haben wir alle Infos in unserem Tarif-Check für Euch.

Ihr konntet Euch am Black Friday einfach nicht für das richtige Smartphone entscheiden oder wollt Euren Liebsten etwas Gutes tun? Dann hat Samsung eventuell genau das richtige Angebot für Euch auf Lager, denn auf der Website des südkoreanischen Herstellers gibt es aktuell das Samsung Galaxy S22 mit passendem Mobilfunktarif der 20 GB Datenvolumen und einen Wechselbonus beinhaltet. Und das gerade einmal für 23,99 Euro monatlich.

Das Samsung Galaxy S22 löste das Galaxy S21 in diesem Jahr als Flaggschiff ab. Vor allem im Bereich der Kamera-Sensoren konnte hier noch einmal eine Schippe draufgelegt werden. So nutzt das S22 eine 50 Megapixel starke Hauptkamera, die durch eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel- und einer 10-Megapixel-Telezoom-Kamera ergänzt wird. Was das Smartphone ausmacht und was es hätte besser machen können, erfahrt Ihr im Test zum Samsung Galaxy S22 von Ben.

Lohnt sich das Galaxy-S22-Angebot von Samsung?

Ihr schließt über das Samsung-Angebot einen o2-Tarif ab, mit dem Ihr im 5G-Netz der Teléfonica surft. Dabei habt Ihr nicht nur 20 GB Datenvolumen zur Verfügung, sondern nutzt auch noch eine Bandbreite von maximal 300 MBit/s. Darüber hinaus kostet Euch das gesamte Bundle 23,99 Euro monatlich und hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Ein Anschlusspreis von 39,99 Euro und eine einmalige Anzahlung von 99 Euro werden ebenfalls fällig. Und für alle Serien- und Disney-Fans gibt es noch ein Jahresabo des beliebten Streamingdienst Disney+ obendrauf!

Samsung-Übersicht Eigenschaft Samsung S22 + o2 Free M Datenvolumen 20 GB Bandbreite Max. 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 23,99 Euro Einmalige Gerätekosten 99,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 714,75 Euro Wechselbonus 100 Euro Reguläre Gerätekosten 689,00 Euro Reguläre Abonnementkosten 8,99 Euro (monatlich) Effektive Ersparnis pro Monat -7,59 Euro Zum Angebot!

Aus der Tabelle könnt Ihr entnehmen, dass Ihr mit all den Zugaben jeden Monat 7,59 Euro effektiv sparen könnt. Solltet Ihr also das Gerät und das Abonnement aktuell direkt kaufen, zahlt Ihr hier deutlich mehr, als mit dem angegebenen Angebot. Dementsprechend ist der Deal wirklich spannend, wenn Ihr gerade auf der Suche nach einem Samsung Galaxy S22 mit gutem Tarif seid.

Noch ein Hinweis: Ihr erhaltet nach Abschluss des Vertrages einen Gutscheincode für das Disney-Plus-Abonnement. Besitzt Ihr bereits ein aktives Abo, dann könnt Ihr diesen erst nach Ablauf der laufenden Periode aktivieren. Dafür habt Ihr allerdings bis zum 31.01.2024 Zeit. Läuft das Gratis-Jahresabo ab, könnt Ihr es entweder kündigen oder es läuft für 8,99 Euro monatlich weiter. Wie Ihr seht, lohnt sich das Angebot also in jedem Fall, ob nun für Euch oder weil Ihr gerne ein Top-Smartphone zu Weihnachten verschenken möchtet.

Was haltet Ihr von dem Deal? Seid Ihr am Samsung Galaxy S22 nach wie vor interessiert oder schart Ihr bereits mit den Hufen für das Galaxy S23? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!