Samsung Galaxy A35 & Galaxy A55: Neue Mittelklasse-Handys im Vergleich

Das Samsung Galaxy A55 5G ist da, ebenso das Galaxy A35 5G, sprich: Samsungs neue Mittelklasse. Die beiden Smartphones sind sanfte Weiterentwicklungen der Vorjahresmodelle und wir stellen sie hier direkt gegenüber. Erfahrt hier also alles darüber, was die Geräte können, was drinsteckt und wie Ihr sie kaufen könnt.

Samsung aktualisiert seine Mittelklasse und schickt damit das Samsung Galaxy A54 (zum Test) und das Samsung Galaxy A34 (zum Test) in die wohlverdiente Smartphone-Rente. Nachdem wir sowohl das Galaxy A55 als auch das Galaxy A35 getestet haben, erklären wir Euch die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Handys, damit Ihr herausfinden könnt, welches das Geeignete für Euch ist.

Samsung Galaxy A35 und Galaxy A55: Technische Daten im direkten Vergleich

Samsungs Galaxy-A-Reihe 2024 Modell Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy A55 Abbildung Bewertung Zum Test des Samsung Galaxy A35 Zum Test des Samsung Galaxy A55 Preis (UVP) ab 379 Euro ab 479 Euro Display 6,6", AMOLED

2.340 x 1.080 px

120 Hz Bildwiederholrate 6,6", AMOLED

2.340 x 1.080 px

120 Hz Bildwiederholrate SoC Exynos 1380 Exynos 1480 Arbeitsspeicher 6 / 8 GB RAM 8 GB RAM Speicher 128 / 256 GB 128 / 256 GB OS One UI 6.1 basierend auf Android 14

Vier OS-Upgrades

Fünf Jahre Sicherheitsupdates One UI 6.1 basierend auf Android 14

Vier OS-Upgrades

Fünf Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

Makro: 5 MP, f/2.4 Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

Makro: 5 MP, f/2.4 Selfie-Kamera 13 MP, f/2.2 32 MP, f/2.2 Akku 5.000 mAh

Kabelgebundenes Laden mit 25 W 5.000 mAh

Kabelgebundenes Laden mit 25 W Konnektivität 5G / LTE / Wi-Fi 6 / Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC 5G / LTE / Wi-Fi 6 / Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC IP-Zertifizierung IP67 IP67 Abmessungen und Gewicht 161,7 x 78 x 8,2 mm, 209 g 161,1 x 77,4 x 8,2 mm, 213 g Angebote*

Samsung Galaxy A35 vs. Galaxy A55: Display und Design

Ein ganzes Rudel Samsung Galaxy A35 und A55. / © nextpit

Uff, Samsung – Du machst es mir nicht leicht. Denn vergleiche ich das Galaxy A34 und das Galaxy A54 mit den neuen Modellen, erkenne ich optisch kaum Unterschiede. Vergleiche ich dann das Galaxy A35 und das Galaxy A55 untereinander finde ich ... ebenfalls kaum optische Unterschiede.

Das Galaxy A35 ist kaum wahrnehmbar länger und breiter, dabei aber identisch dünn (8,2 mm) und vier Gramm leichter als das A55. Woher dieser Gewichtsunterschied kommt bei den Modellen, die beide nach IP67 zertifiziert und mit einem 6,6-Zoll-Display ausgestattet sind? Vermutlich liegt das am Rahmen, denn da setzt das Galaxy A55 erstmals auf einen Metallrahmen, während das A35 bei Kunststoff verharrt. Beide kommen zudem mit Glasrückseite, wobei Samsung nur beim A55 das Gorilla Glass Victus+ erwähnt.

Die Designsprache hat sich nicht geändert, es bleibt somit also bei den drei schwebenden Kamera-Elemente, die untereinander angeordnet sind. Beide Geräte sind zudem in vier Farben – Awesome Iceblue, Navy, Lilac und Lemon – erhältlich, bei dem Lilac und Lemon anscheinend recht interessante Farbverläufe bieten.

Das Samsung Galaxy A35 und A55 bieten euch identisch große AMOLED-Displays. / © nextpit

Beim Display bleibt – Surprise, Surprise – nahezu alles beim Alten. Die AMOLED-Panels lösen mit der Full-HD+-Auflösung von 1.080 x 2.340 px auf, bieten eine Bildwiederholrate von 120 Hz, sind allerdings jetzt bis zu 1.000 Nits hell.

Samsung Galaxy A35 vs. Galaxy A55: Leistung und Konnektivität

Ob sich Samsung was dabei denkt, den eigenen Exynos-Prozessor weder fürs A55 noch A35 explizit zu benennen? Sei es drum, im Galaxy A35 finden wir den Exynos 1380 vor, der letztes Jahr noch das Galaxy A54 antrieb. Das A55 hingegen bekommt den neuen Exynos 1480 verpasst, der die Leistung vor allem bei der Grafik deutlich anheben soll.

Samsung Galaxy A55

(Exynos 1480) Samsung Galaxy A35

(Exynos 1380) Samsung Galaxy A54

(Exynos 1380) Samsung Galaxy A34

(Dimensity 1080) 3DMark Wild Life 4035 2808 2847 2300 3DMark Wild Life Stresstest Bester Loop : 3951

: 3951 Schlechtester Loop: 3940 Bester Loop : 2814

: 2814 Schlechtester Loop: 2784 Bester Loop : 2840

: 2840 Schlechtester Loop: 2804 Bester Loop : 2279

: 2279 Schlechtester Loop: 2265 Geekbench 6 Single: 1155

1155 Multi: 3404 Single: 1016

1016 Multi: 2980 Single : 1022

1022 Multi: 2889 Single : 1035

1035 Multi: 2505

Während bei der allgemeinen Nutzung von Messaging-, Social Media- und Streaming-Apps kaum Unterschiede zwischen dem A55 und dem A35 – und auch den Vorgängermodellen – zu erkennen sind, ist das Galaxy A55 mit einer um 40 Prozent gesteigerten Grafikleistung ein entscheidender Faktor beim Spielen. Das kann für Euch eine bessere Leistung und/oder eine bessere Bildqualität bedeuten oder auch eine bessere Akkulaufzeit, wenn ihr mit niedrigeren Grafikeinstellungen spielt.

Sowohl das Galaxy A35 als auch das A55 sind in der Lage, die neuesten Mainstream-Spiele zu spielen, aber das A55 ist mit seinem deutlich schnelleren Radeon-GPU-Kern besser für zukünftige Titel gerüstet.

Wenn ihr euch nicht so sehr für Spiele interessiert, ist die Leistung beider Handys, wie bereits erwähnt, gleichwertig. Die Animationen und Übergänge beim Browsen sind ähnlich flüssig, die App-Öffnungszeiten sind ähnlich und das Galaxy A55 hat einen fast unmerklichen Vorteil bei der Anwendung von Bildeffekten.

Der weitere Blick auf die Hardware verrät uns die Speicheroptionen: Beide Modelle bieten uns die Wahl zwischen 128 und 256 GB per microSD erweiterbaren Speicher, wobei die kleine Speichervariante des Galaxy A35 mit 6 GB RAM ausgestattet ist, während der Rest mit 8 GB RAM daherkommt.

Samsung spricht übrigens sehr prominent den Knox Vault an, der Einzug in die Mittelklasse hält. Samsung richtet also den Fokus auf die Sicherheit und sorgt dafür, dass wichtige Daten wie Eure PIN besser geschützt sind durch eine sichere Umgebung, die vom Hauptprozessor und Speicher separiert ist.

Nicht viel Spektakuläres sehen wir an der Konnektivitätsfront: Beide bieten Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 und natürlich NFC. Der einzige Unterschied zwischen dem A35 und dem A55 ist die eSIM-Unterstützung, die es nur beim Galaxy A55 gibt.

Samsung Galaxy A35 vs. Galaxy A55: Kameras

Auch an den Kameras ist das Samsung Galaxy A35 eigentlich nicht vom A55 zu unterscheiden. / © nextpit

Ganz ehrlich? Mein erster Gedanke war eigentlich, hier ein Tumbleweed-GIF einzufügen, anstatt einen Text über die Kameras der beiden Modelle. Denn auch wenn ich die Idee der Produktpflege verstehe und gutheiße, hätte ich mir gewünscht, dass Samsung nicht fast die gleichen Kameras wie im letzten Jahr verwendet.

In nüchternen Zahlen bedeutet das, dass das Galaxy A55 eine 50 MP Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung und f/1.8 Blende hat. Diese gibt es auch im A35, wodurch sich die Anzahl der Megapixel in diesem Fall gegenüber dem Galaxy A34 von 48 auf 50 MP erhöht.

Der Rest - 12 MP Ultra-Weitwinkel beim A55, 8 MP Ultra-Weitwinkel beim A35 und 5 MP Makro bei beiden - lässt uns mit einem Gähnen aus dem Jahr 2023 grüßen. Auch auf der Vorderseite bleibt alles beim Alten, das heißt, wir haben einen 32 MP Selfie-Shooter beim A55 und 12 MP beim Galaxy A35.

Beim Galaxy A55 verweist Samsung in seiner Pressemitteilung auf die KI-gestützte Bildsignalverarbeitung (ISP) und die verbesserte "Nightography"-Funktion, um die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr zu beschreiben. An gleicher Stelle finden wir auch einen Hinweis auf die optische Bildstabilisierung, was sich etwas so liest, als wäre auch das neu – aber lasst Euch nicht täuschen, das beherrschten auch die 2023-Modelle der Galaxy-A-Klasse.

Galaxy A55 Beispielbilder

Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel-Kamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 2x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 4x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 10x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel-Kamera (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 2x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 4x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 10x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Portraitmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 2x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 4x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 10x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 2x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 4x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Digitaler Zoom, 10x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Hauptkamera (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A55: Ultraweitwinkel (0,5x) (Nachtmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Makro-Kamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Makro-Kamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera (Portraitmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera Ultraweitwinkel © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera Ultraweitwinkel (Portraitmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera (Portraitmodus) © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera Ultraweitwinkel © nextpit Samsung Galaxy A55: Selfie-Kamera Ultraweitwinkel (Portraitmodus) © nextpit

Galaxy A35 Beispielbilder

Hauptkamera in der Dämmerung © nextpit Ultraweitwinkelkamera in der Dämmerung © nextpit Hauptkamera bei Tageslicht © nextpit Ultraweitwinkelkamera bei Tageslicht © nextpit Hauptkamera 5x-Zoom bei Tageslicht © nextpit Hauptkamera in der Nacht © nextpit Selfie-Kamera ohne Filter © nextpit Selfie-Kamera mit Filtern © nextpit Hauptkamera bei Lampenlicht © nextpit Porträtmodus ohne Menschen © nextpit Hauptkamera mit 12 Megapixeln © nextpit Hauptkamera mit 50 Megapixeln © nextpit

Samsung Galaxy A35 vs. Galaxy A55: Software

Sowohl auf dem Galaxy A35 als auch auf dem Galaxy A55 rennt natürlich One UI 6 (zum Test), die auf Android 14 aufsetzt. Lest gern den verlinkten Test, um einen umfassenden Eindruck von Android 14 auf den beiden neuen Mittelklasse-Handys zu bekommen. Bei den Updates kann der Midrange-Bereich zwar noch nicht mit den sieben Jahren bei der Galaxy-S24-Familie mithalten, aber angesichts von fünf Jahren Sicherheitspatches und vier Jahren große Android-/One-UI-Updates können wir echt nicht meckern.

Samsung Galaxy A35 vs. Galaxy A55: Akku und Schnellladung

Was die Akkulaufzeit angeht, gibt es nichts Neues zu berichten: Samsung baut weiterhin 5.000-mAh-Akkus in seine Mittelklasse-Handys ein und legt kein Ladegerät bei. Das Aufladen erfolgt mit kompatiblen Adaptern mit bis zu gemütlichen 25 W.

Dieses Zitat stammt von meinem geschätzten Kollegen Rubens, der genau diese Sätze im letzten Jahr über das A34 und A54 schrieb. Wenn sich Samsung einfallslos zeigt, weder an der Kapazität noch der Ladegeschwindigkeit arbeitet und weiterhin keine Charger in die Packung stopft, sehe ich nicht ein, dass ich mir mit diesem Abschnitt mehr Arbeit als nötig machen soll.

Galaxy A55 Galaxy A35 Galaxy A54 Galaxy A34 5 Minuten 9 % 5 % 9 % 10 Minuten 18 % 15 % 10 % 20 Minuten 36 % 19 % 30 Minuten 53 % ~50 % 29 % 51 % 1 Stunde 85 % 57 % 85 % Volle Ladung 1h33 1h15 < 2h 1h24 PC Mark Batterietest 14h59

13395 Punkte 13h30

12h31

13477 11h53



In der Praxis dürft Ihr vom Galaxy A55 eine geringfügig bessere Akkulaufzeit erwarten, sowohl im Vergleich zum A35 als auch zu den Vorgängermodellen. Beide Handys bieten bei moderater Nutzung eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Tagen und bei intensiver GPS- und Bildschirmnutzung von etwa einem Tag.

Die Ladezeiten hängen natürlich vom verfügbaren Netzteil ab. Im besten Fall benötigt ihr mit einem 25-W-Ladegerät zwischen 1:15 und 1:30 Stunden für eine volle Ladung, wobei laut unseren Tests nach 30 Minuten eine Akkukapazität von 50 Prozent erreicht wird.

Samsung Galaxy A35 vs. Galaxy A55: Preis und Verfügbarkeit

So, endlich mal eine Kategorie, die man mit einer wirklichen Änderung beginnen kann: Beide Smartphones sind nämlich günstiger geworden. Es ist keine spektakuläre Preissenkung, aber immerhin gibt es das Galaxy A35 (ab 379 Euro) und das Galaxy A55 (ab 479) jeweils einen Zehner günstiger als 2023 die Vorjahresmodelle.

Bevor Ihr Euch unten in der Tabelle die Preise anschaut, sei noch drauf hingewiesen, dass Samsung zur Einführung (bis zum 17. April) wieder Speicher-Updates anbietet: Also 128 GB zahlen, 256 GB bekommen!

Galaxy-A-Modelle im Preisvergleich Modell Speicher Preis Samsung Galaxy A35 128 GB 379,00 € Samsung Galaxy A35 256 GB 449,00 € 379,00 € Samsung Galaxy A55 128 GB 479,00 € Samsung Galaxy A55 256 GB 529,00 € 479,00 € Samsung Galaxy A35 kaufen* / Samsung Galaxy A55 kaufen*

Wie meistens zum Verkaufsstart gibt es noch weitere Aktionen, Rabatte, Dreingaben und Tauschprämien. Für die komplette Dröhnung schaut bitte unbedingt in Dustins ausführlichen Artikel rein:

Hier findet ihr alle Infos, wenn Ihr das Samsung Galaxy A35 oder das Galaxy A55 kaufen wollt.

Samsung Galaxy A35 vs. Galaxy A55: Fazit

Eine zynischere Version von mir hätte Euch eingangs vielleicht mit einem Satz wie "Willkommen zum Feuerwerk der Einfallslosigkeit" empfangen. Weil sich einfach viele Dinge nicht oder nicht signifikant entwickelt haben bei Samsungs neuer Mittelklasse. Aber hier schreibt die altersmilde und geläuterte Version und die ist der Meinung, dass wir nicht jedes Jahr erwarten können, dass ein Produkt große Technologiesprünge macht.

Schließlich wollen wir die Geräte doch auch länger nutzen und nachhaltiger werden – also freuen wir uns doch über fünf Jahre Sicherheitsupdates und vier große Android-Versionen – das ist gesünder, als wenn wir uns heute ärgern müssten, dass die vor einem Jahr gekauften Mittelklassemodelle mit dem heutigen Tag durch signifikant stärkere Handys entwertet würden.

Welche Farbe darf es denn sein? / © nextpit

Die Verbesserungen sind nicht nur zwischen dem Galaxy A55 und dem A35 gering, sondern auch im Vergleich zu den Vorgängermodellen, wobei nichts als Grund für ein Upgrade hervorsticht. Es stimmt zwar, dass das Galaxy A55 bei bestimmten Aufgaben schneller ist – vor allem beim Spielen –, aber unsere Tester fanden, dass dies – zusammen mit dem Metallrahmen – kein ausreichendes Argument ist, um den Preisunterschied zu rechtfertigen.

Zusammenfassung Kaufen Samsung Galaxy A55 Pro Tolles AMOLED-Display

Gute Leistung bei Apps und Spielen

Die beste Update-Politik in der Kategorie Contra Einiges an Bloatware

Langsames Aufladen

Keine Kopfhörerbuchse Samsung Galaxy A55

Aus diesem Grund hat das Galaxy A35 in unserem Test einen zusätzlichen halben Stern erhalten, verglichen mit dem teureren A55. Beide Handys können die gleichen Dinge und erhalten für den gleichen Zeitraum Sicherheitsupdates. Das scheint den Preissprung von 25 Prozent nicht zu rechtfertigen, aber natürlich können zukünftige Verkäufe das Gleichgewicht wieder zugunsten des Galaxy A55 kippen.

Zusammenfassung Kaufen Samsung Galaxy A35 Pro Schicker und vor allem hochwertiger neuer Look

Solide Performance im Alltag und in Mobile Games

Brauchbare Kameras

Bis zu fünf Jahre Sicherheits-Updates

Wasser- und staubgeschützt Contra Langsames Quick-Charging

Kein kabelloses Laden

Kameras nicht gut aufeinander abgestimmt Samsung Galaxy A35

Hat Samsung hier ein Update gebracht, mit dem Ihr Euch anfreunden könnt? Oder waren Eure Erwartungen vorher vielleicht doch größer? Schreibt es uns gerne.