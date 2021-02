Samsung Galaxy A52: Leak verrät uns Aussehen und Spezifikationen

Samsung scheint die Einführung der nächsten Generation der A-Serie Geräte in den nächsten Wochen vorzubereiten. Neben dem Samsung Galaxy A72, über das wir erst gestern gesprochen haben, haben wir jetzt Informationen über den kleinen Bruder – das Galaxy A52 – dank eines Leaks unserer Freunde von WinFuture.de. Schauen wir uns an, was es mit dem Samsung Galaxy A52 auf sich hat.

Kaum 24 Stunden, nachdem wir über die bevorstehende Ankunft des Samsung Galaxy A72 berichtet haben, hat WinFuture.de Bilder des Galaxy A52 veröffentlicht. Dieses Mittelklasse-Smartphone ist, wie Ihr Euch vielleicht schon gedacht habt, direkt unterhalb des Galaxy A72 angesiedelt. Dem Bericht zufolge wird es das Galaxy A52 auch sowohl in einer LTE- als auch 5G-Version zu kaufen geben.

Samsung Galaxy A52: Unterschiede zwischen den 4G- und 5G-Modellen

Wichtig ist hierbei, dass die 4G- und 5G-Varianten des Galaxy A52 unterschiedliche Prozessoren verwenden werden. Laut einem Geekbench-Listing von Anfang des Jahres ist es wahrscheinlich, dass die 4G-Variante den Snapdragon 720G-Chipsatz verwenden wird, während die 5G-Variante den Snapdragon 750G erhält. Beide Geräte werden bei der Markteinführung mit Android 11 mit OneUI laufen und sollen in den Varianten 6GB/128GB und 8GB/256GB angeboten werden, wobei der Speicher dank microSD-Kartenslot erweitert werden kann.

Weiter wissen wir jetzt, dass das Galaxy A52 mit einem 4.500-mAh-Akku ausgestattet sein wird, der eine 25-Watt-Ladung unterstützt. Samsung wird zwar ein Ladegerät mitliefern, wobei es sich wahrscheinlich aber nur um ein 15-W-Ladegerät handeln wird. Das Telefon wird außerdem nach IP67 für den Schutz vor Wassereintritt zertifiziert sein.

Das Samsung Galaxy A52/ © Samsung/WinFuture

Sowohl die 4G- als auch die 5G-Variante des Galaxy A52 werden über ein 6,5-Zoll-Super-AMOLED-Panel mit einem In-Display-Fingerabdruckleser und einer Aussparung für die 32-MP-Selfie-Kamera verfügen. Das Panel wird bei der 4G-Variante eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz unterstützen, während die höherpreisige 5G-Variante bis zu 120 Hz erreichen kann.

Das Kamera-Setup ist bei beiden Varianten identisch, wobei die Hauptkamera einen 64-MP-Sensor verwendet. Außerdem gibt es eine 8-MP-Ultrawide-Kamera, eine 5-MP-Makro-Kamera und einen 2-MP-Tiefensensor. Was die voraussichtlichen Preise angeht, so hat WinFuture.de in Erfahrung bringen können, dass das Galaxy A52 4G in einigen europäischen Ländern für 349 Euro zu haben sein wird, während das A52 5G etwa 429 Euro kosten wird.

Wann exakt Samsung diese Geräte global beziehungsweise in Europa auf den Markt bringen will, ist noch nicht bekannt. Es sieht aber so aus, als stehen die neuen Handsets schon unmittelbar vor der Tür. Lasst uns wissen, was Ihr von Samsungs kommenden Mittelklasse-Modellen für dieses Jahr haltet.