Samsung Galaxy A53: Bestseller zum Cyber Monday reduziert

Ihr habt die Black Week samt Black Friday verpasst? Kein Problem: Für diesen Fall gibt es noch den Cyber Monday der – wen wunderts – ebenfalls mit echten Schnäppchen lockt. In unserem Fall ist es das Samsung Galaxy A53 mit satten 256 GB, welches ohnehin der Verkaufsschlager des südkoreanischen Unternehmens ist. Daher ist Vorsicht geboten! Doch vor dem Kauf prüfen die NextPit-Preis-Checker das Angebot:

Galaxy A53 bei Samsung aktuell zum Bestpreis

Wer bislang keinen Schnapper bei unseren investigativ recherchierten Black-Week-Deals machen konnte, muss nicht weiter traurig sein: Auch heute, am Cyber Monday, kann man noch einiges an Geld sparen. Und das augenscheinlich bei dem erfolgreichen Mittelklasse-Smartphone Samsung Galaxy A53 selbst. Doch Stopp! Hat die NextPit-Redaktion den Erfolgsschlager nicht bereits beworben? Korrekt: Kollege Casi hatte zu dem A53 einen Deal entdeckt – und der war satt unter 300 Euro!

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A53 Zur Geräte-Datenbank

Doch es gibt hier ein paar Unterschiede zu verzeichnen: Zum einen ist das heutige Angebot, welches Ihr direkt bei Samsung findet, ohne einen Klarmobil-Vertrag und zum anderen besitzt es mit 256 GB internen Programmspeicher doppelt soviel Platz für euere Apps und Medien-Dokumente. Platz, den Ihr vielleicht dringend braucht, wenn Ihr Eure mit der 64-MP-Quad-Kamera geschossenen Fotos speichern wollt. Als restliche Keyfacts möchte ich noch das 6,5 Zoll große AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixel (120 Hz) benennen und das Exynos-1280-SoC. Der 5.000 mAh starke Akku ist ebenfalls ein "nice 2 have".

Die neue A-Klasse sieht zum Anbeißen aus, oder? / © Samsung

Samsung bietet das Galaxy A53 aktuell anstelle der unverbindlichen Preisempfehlung von 430 Euro, für nur 319 Euro in den Farben "Awesome Blue", Awesome Black" und Awesome White" an. Nur Awesome Peach" ist bereits ausverkauft. Doch bevor Ihr zuschlagt, unser versprochener Preischeck!

Das mit dem Klarmobil-Deal hatte ich bereits kontrolliert und erklärt. Auch das Preisvergleichsportal Idealo kann die letzten drei Monate keinen günstigen Preis entdecken und ist von dem Samsung-Deal überzeugt. Es handelt sich also um ein "Bestpreis-Deal". Somit steht einem neuen Mittelklasse-Smartphone nichts mehr im Wege. Sicherlich nicht für die Kleinen zum Nikolaus, das wäre unter Umständen ein wenig dekadent, aber Weihnachten steht ja auch noch unmittelbar vor der Tür. Vielleicht sogar was für Mama und Papa – oder soll es da vielleicht ein spezielles Senioren-Smartphone sein?

Und? Ist der Samsung-Deal was für Euch, habt Ihr vielleicht noch bessere Angebote entdeckt? Dann schreibt sie unbedingt unten in die Kommentare, damit alle was von haben!