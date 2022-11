Das Samsung Galaxy A54 hat wohl das gleiche Design wie das Galaxy S23

Das Samsung Galaxy A54 wird offenbar einige Designmerkmale mit dem Samsung Galaxy S23 teilen. Ausgehend von einer Reihe an Computer-Renderings, bringt die Samsung-Mittelklasse ein paar bemerkenswerte Änderungen am äußeren Design mit sich. Insbesondere an der Rückseite sind deutliche Überschneidungen zum erwarteten Samsung Galaxy S23 erkennbar. Es wird jedoch vermutet, dass das Galaxy A54 erst nach der S23-Flaggschiff-Serie auf den Markt kommt.

Renderbilder des Samsung Galaxy A54 sind aufgetaucht.

Das Galaxy A54 folgt dem minimalistischen Look des Galaxy S23.

Außerdem wird es mit einer neuen Dreifachkamera ausgestattet sein.