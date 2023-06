Samsung Galaxy A54 ohne Tarif zum Bestpreis bei Freenet?

Bei Freenet könnt Ihr Euch derzeit das Samsung Galaxy A54 zu einem wirklich günstigen Preis sichern. Dabei handelt es sich nicht, wie üblich, um ein Tarif-Angebot, sondern nur das Smartphone, das Ihr gerade für 319 Euro bekommt. Ob sich der Deal rund um das beliebte Mittelklasse-Smartphone lohnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

In der Regel ist Freenet dafür bekannt, Euch günstige Mobilfunktarife und passende Smartphones in Bundle-Deals anzubieten. Doch auch Geräte ohne einen dazugehörigen Handyvertrag gehören zum Portfolio des Anbieters und gerade gibt es hier das Samsung Galaxy A54 im Top-Deal. Für 319 Euro erhaltet Ihr den Erben des Samsung Galaxy A53 (zum Test) und zahlt hier so wenig, wie bei (fast) keinem anderen Händler.

Samsung Galaxy A54 6,4 Zoll AMOLED-Display | 120 Hz | Exynos 1380 | 8 GB RAM | 128 GB Gerätespeicher

Das Samsung Galaxy A54 nutzt einen 6,4-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Auf der Rückseite befindet sich das Kamera-Modul mit einer 50-MP-Weitwinkelkamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 5-MP-Makrosensor. Für die nötige Power sorgt der neue Exynos 1380 mit satten 8 GB RAM und 128 GB internem Gerätespeicher. Beim Akku ist sich Samsung treu geblieben und so findet sich nun eine Batterie mit einer maximalen Leistung von 5.000 mAh im Mittelklasse-König von 2023.

Lohnt sich das Samsung-Angebot von Freenet?

Das Angebot von Freenet ist zwar der günstigste Deal im Netz, allerdings zahlt Ihr bei klarmobil* ebenfalls nur 319 Euro für das Mittelklasse-Flaggschiff. Abgesehen von diesen Deals kostet Euch ein Neugerät allerdings derzeit mindestens 348 Euro, wodurch Ihr bei Freenet und klarmobil gerade 29 Euro sparen könnt.

Hierbei handelt es sich zwar nicht um einen nie dagewesenen Tiefstpreis, denn laut idealo lag dieser für sehr kurze Zeit bei 296 Euro, allerdings ist das Angebot gerade für kurzentschlossene wirklich spannend. Ihr bekommt eines der besten Mittelklasse-Smartphones, dass Ihr Euch derzeit für weniger als 400 Euro sichern könnt und müsst Euch zudem nicht an einen Mobilfunktarif binden, von dem Ihr eventuell nicht überzeugt seid.

Was haltet von dem Deal? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Freenet gesammelt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.