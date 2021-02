Samsung Galaxy A72: Alles, was Ihr über Samsungs Mittelklasse-Modell wissen müsst

Samsung bereitet Berichten zufolge die baldige Markteinführung eines neuen Mittelklasse-Smartphones namens Galaxy A72 in Europa vor. Das Telefon wird in 4G- und 5G-Varianten mit leichten Änderungen an ihren jeweiligen Spezifikationen angeboten werden. Während die 5G-Version des Smartphones bereits im Dezember in geleakten Bildern auftauchte, sind wir heute dank Winfuture auf Fotos des Samsung Galaxy A72 4G gestoßen.

Das Samsung Galaxy A72 wird es in einer 4G- und einer 5G-Variante geben

Das Handy verfügt über vier Kameras auf der Rückseite

Der Preis könnte bei der Markteinführung um die 500 Euro liegen