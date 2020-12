Samsung Galaxy S21: Angeblich ohne Netzteil und Kopfhörer

Mitte Oktober machte sich Samsung zum Beispiel auf seiner Facebook-Präsenz noch über Apple lustig. „Dein Galaxy gibt dir alles, was du brauchst“, hieß es damals noch. Gefolgt von dem Hinweis, dass auch das Netzteil in der Verpackung zu finden sei. Diese Beiträge hat Samsung mittlerweile offenbar gelöscht.

Wie die brasilianische Seite Tecnoblog nun berichtet, wurden die kommenden drei Modelle des Galaxy S21 von der Telekommunikationsbehörde Anatel, vergleichbar mit der amerikanischen FCC, genehmigt. Die Geräte tragen unter anderem die Modellnummern SM-G991B/DS, SM-G996B/DS und SM-G998B/DS.

Mit derartigen Beiträgen machte sich Samsung vor einigen Wochen noch über Apple lustig / © Screenshot: 9to5Mac

Galaxy S21: Ohne Kopfhörer und Netzteil?

Auf den ersten Blick würden die Dokumente keine Hinweise auf die Features der kommenden Smartphones geben. Bei genauerem Hinsehen zeige sich aber, dass Samsung den Lieferumfang geändert habe.

So soll bei allen Modellen des S21 vor allem zwei wichtige Zubehörteile fehlen. Sowohl Kopfhörer als auch Netzteil werden demnach nicht mehr zum Lieferumfang gehören. Dies widerspricht jüngsten Berichten, dass zumindest ein Netzteil noch im Karton liegen soll. Es muss jedoch explizit erwähnt werden, dass der geänderte Verpackungsinhalt bislang nur in Brasilien beobachtet wurde. In anderen Ländern könnte sich das beiliegende Zubehör also unterscheiden.

Apple hatte sich beim iPhone 12 nach eigenen Angaben aus Umweltschutzgründen dazu entschieden, ein Netzteil oder Kopfhörer nicht länger mitzuliefern. Viele Nutzer besitzen bereits ein Ladegerät (und entsprechendes Ladekabel), weshalb Apple sich für den Griff zum Rotstift entschieden hat. Gleichzeitig kann Apple aber auch die Verpackungen der iPhones schlanker machen und damit Geld sparen. So passen schließlich mehr iPhones in den Flieger auf dem Ziel zu den neuen Besitzern.

Interessant ist an diesem Detail jedoch, dass Apple gerade in Brasilien unter Druck steht, die iPhones wieder mit Netzteilen auszuliefern zu müssen. In Frankreich gilt bereits eine ähnliche Regelung. Hier muss der iPhone-Hersteller dem Smartphone weiterhin Kopfhörer beilegen. Die Käufer bekommen dort eine Umverpackung, in der wiederum EarPods neben der eigentlichen iPhone-Box zu finden sind.

Samsung folgte bereits früher Apples Vorbild

Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung sich erst publikumswirksam über Apples Entscheidungen lustig gemacht hat, nur um dann später eine ähnliche Entscheidung zu treffen. So entfernte Apple beim iPhone 7 den klassischen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Samsung folgte diesem Beispiel unter anderem beim Galaxy Note 10. Auch andere Hersteller haben sich seitdem dazu entschlossen, den Klinkenanschluss aus ihren Geräten zu entfernen.

Weitere Artikel auf NextPit: