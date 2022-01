Samsung Galaxy S21 FE kaufen: Verträge und Angebote zum Marktstart

Mit der Vorstellung des Galaxy S21 FE hat Samsung wohl für die erste Smartphone-Überraschung des Jahres gesorgt. Am 4. Januar stellten es die Koreaner vor, ab dem 11. Januar ist das Smartphone auch in den Läden zu haben. Grund genug, dass wir uns gemeinsam mit Euch anschauen, wo wir die "Fan Edition" bereits jetzt abgreifen können.

Wir geben Euch zu dem Nachzügler der Galaxy-S21-Reihe (checkt auch unseren S21-Preisradar) Kauftipps für das reine Smartphone, schauen aber auch auf die ersten Deals im Bundle mit einem Vertrag. Mit Amazon zeigt sich zudem auch eine erste Plattform die bereits mit einem starken Tiefstpreis punkten kann. Lasst uns also daher nicht lange mit Vorgeplänkel aufhalten, los geht's!

Samsung Galaxy S21 FE im Angebot: Hier gibt's die ersten Rabatte

Befragen wir aktuell die Preissuchmaschinen, sehen wir bereits jetzt erste Händler, die die UVP von 749 Euro deutlich unterschreiten. Im nachfolgenden Preisvergleichs-Element findet Ihr für alle Farben und Varianten tagesaktuelle Angebote.

Den derzeitigen Tiefstpreis findet Ihr aber bei Amazon. Der Versandriese hat eine Aktion laufen, bei der Euch an der Kasse direkt ein ganzer Hunderter abgezogen wird. Solange der Vorrat reicht, werden dort auch die Galaxy Buds 2 dazu gepackt, so dass dieser Deal derzeit nicht zu toppen ist. Und wie gesagt: Wundert Euch nicht über den angezeigten Preis: Die hundert Euro werden abgezogen, sobald das S21 FE im Warenkorb landet.

Samsung Galaxy S21 FE mit 128 GB Speicher für 649 €

Künftig werdet Ihr übrigens auch in unserem Deal-Radar zur Galaxy-S21-Reihe stets die tagesaktuellen Preise für das S21 in der Fan Edition vorfinden.

Samsung Galaxy S21 FE mit Vertrag kaufen

Bereits gestern wies Euch Ben darauf hin, dass Ihr bei o2 das neue Samsung-Phone bereits in ansprechenden Tarif-Bundles bekommen könnt. Auch dort bekommt Ihr die Galaxy Buds 2 als Gratisdreingabe dazu. Weitere Mobilfunkanbieter findet Ihr in der nachfolgenden Liste:

Ihr könnt selbstverständlich auch unseren Tarif-Rechner nutzen. Das Galaxy S21 FE ist dort bereits voreingestellt und somit könnt Ihr Euch die Verträge anzeigen, die es im Bundle mit diesem Smartphone zur Zeit gibt.

Alternativen zum Samsung Galaxy S21 FE

Doch noch nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich das Galaxy S21 FE für Euch sein soll? Immerhin bekommt Ihr alternativ das Galaxy S21 auch aktuell schon ab 649 Euro. Das hat zwar ein Jahr mehr auf dem Buckel, kann das neue Handy aber in so mancherlei Hinsicht immer noch hinter sich lassen. Lest dazu auch unseren Vergleich zwischen dem Galaxy S21 und dem Galaxy S21 FE.

Des Weiteren wissen wir, dass das Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Note am 8. Februar im Rahmen eines Unpacked-Events vorgestellt werden. Natürlich wird das Samsung Galaxy S22 preislich nochmal oberhalb des S21 FE liegen, wird dazu aber auch mehr zu bieten haben.

Kein Wunder also, wenn Ihr auch noch für Alternativen zum Galaxy S21 FE offen seid zu diesem Zeitpunkt. Wir können Euch empfehlen, unsere Smartphone-Bestenliste zu checken, oder alternativ einen Blick auf die derzeit besten Samsung-Modelle zu werfen, wenn Ihr Euch schon sicher seid, dass es ein Samsung-Handy werden soll.

Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, wieso Ihr Euch für ein Galaxy S21 FE entschieden habt – oder aus welchen Gründen Ihr noch zögert.